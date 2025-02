Ex-técnico do Botafogo empurrou Rollheiser para fora do Benfica

A mudança de Benjamín Rollheiser do Benfica para o futebol brasileiro marcou um novo capítulo na carreira do jogador argentino. Apresentado oficialmente pelo Santos em fevereiro de 2025, Rollheiser busca retomar o protagonismo que tanto deseja. A decisão de deixar o Benfica não foi surpreendente, considerando o ambiente desfavorável que encontrou enquanto estava sob o comando do técnico Bruno Lage. A informação do atrito vem do portal ESPN.

Publicidade

Rollheiser, que desde setembro de 2024 tinha um relacionamento desgastado com Lage, encontrou no Santos uma nova oportunidade para revitalizar sua carreira. No time português, ele enfrentou dificuldades para se estabelecer como titular, participando de apenas 16 jogos, dos quais foi titular em somente quatro, acumulando poucos minutos em campo.

Rollheiser pelo Benfica – Fonte: Instagram/@benjarollheiser

Por que Rollheiser escolheu o Santos?

A mudança para o Santos, em vez de para o Botafogo, foi uma escolha estratégica de Rollheiser. Um fator decisivo para sua escolha foi a presença de Pedro Caixinha como técnico do Santos. A comunicação direta e o interesse do treinador em contar com ele foram fundamentais para sua decisão. No Botafogo, a ausência de um comandante no momento de sua transferência representava uma incerteza indesejada para o jogador.

Publicidade

Para Rollheiser, ter um técnico que demonstra interesse e confiança em seu potencial é crucial. A segurança de saber com quem trabalharia no Santos garantiu ao argentino a motivação necessária para embarcar com entusiasmo nesta nova etapa de sua carreira. Assim, a ligação com Pedro Caixinha se tornou um ponto crucial para sua escolha.

Como Rollheiser planeja revitalizar sua carreira?

Rollheiser vê no Santos uma plataforma para recuperar o protagonismo perdido no Benfica. Ele acredita que, jogando regularmente, será possível mostrar seu verdadeiro potencial e, assim, se destacar no cenário futebolístico. O desejo de ser relevante novamente e sentir-se parte crucial do time são motivações claras em sua jornada no Brasil.

Ao ingressar no Santos, Rollheiser espera não apenas contribuir para o sucesso do clube, mas também evoluir pessoalmente como jogador. Ele considera que a visibilidade alcançada jogando no Brasil será benéfica para seu crescimento profissional. Sendo parte de um clube com a tradição do Santos, Rollheiser tem a ambição de agregar valor ao time e de se firmar como um dos jogadores mais importantes do elenco.

Publicidade

Agenda do Santos e perspectivas futuras

O Santos tem compromissos importantes no Campeonato Paulista e a presença de Rollheiser é esperada para ser um diferencial nos jogos. O primeiro desafio será contra o Noroeste, antes de enfrentar a Inter de Limeira. A expectativa em torno do desempenho do argentino é alta, tanto pelos torcedores quanto pela comissão técnica.

Com novos objetivos traçados, Rollheiser está determinado a se destacar e contribuir de forma significativa para o sucesso do Santos. A integração ao plantel e a adaptação ao estilo de jogo brasileiro são desafios que ele está disposto a enfrentar, reforçando seu compromisso com o clube e sua busca incessante por resultados positivos em sua carreira.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.