A conceituada revista inglesa FourFourTwo elegeu quais foram os melhores times de futebol da história. No ranking, a seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1970, liderada por Pelé, ocupa a 1ª posição. O Rei do Futebol volta a aparecer na lista, mas vestindo a camisa do Santos. Confira a lista abaixo:

A seleção de Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino e Clodoaldo, nas palavras dos ingleses, “representava o jogo bonito, e priorizava um ataque criativo em detrimento de uma defesa astuta”.

Apesar do título, de ocupar o panteão e liderar o ranking, a revista inglesa também destacou as falhas da seleção daquela Copa – citando justamente a defesa como ponto fraco, tendo sofrido gols em quase todos os jogos (a exceção foi contra a Inglaterra).

Junto com a seleção brasileira, o top 3 conta com o Milan Arrigo Sacchi e o Barcelona de Pep Guardiola. A lista dos melhores times ainda contém o Ajax de Cruyff e a seleção da Espanha, campeã do Mundo em 2010.

O Rei Pelé volta a figurar em destaque na lista, fechando o top 10, sendo o protagonista do Santos entre 1955 e 1968.

Os 10 maiores times da história

1) Brasil (1970)

2) Milan (1987-1991)

3) Barcelona (2008-2011)

4) Ajax (1965-1973)

5) Espanha (2007-2012)

6) Real Madrid (1955 1960)

7) Liverpool (1975-1984)

8) Inter Milan (1962-1967)

9) Benfica (1959-1968)

10) Santos (1955-1968)