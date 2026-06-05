André Jardine deixou o América do México após três temporadas, seis títulos e 163 partidas no comando da equipe. A saída foi definida em comum acordo entre treinador e diretoria após a eliminação para o Pumas nas quartas de final do Clausura de 2026.

Centenas de torcedores compareceram ao centro de treinamento do clube, em Coapa, para se despedir do treinador brasileiro. Os seis troféus conquistados durante sua passagem foram colocados no gramado enquanto torcedores cantavam, exibiam bandeiras e homenageavam aquele que se tornou o técnico mais vencedor da história do clube.

Contratado em junho de 2023, o brasileiro assumiu um América que vinha de cinco anos sem títulos nacionais. Três anos depois, deixa a equipe com o tricampeonato consecutivo da Liga MX, obtido nos torneios Apertura de 2023, Clausura de 2024 e Apertura de 2024. A sequência não era alcançada por nenhum treinador desde 1985.

Além dos títulos nacionais, Jardine também conquistou o Campeón de Campeones de 2023/24, a Supercopa da Liga MX de 2024 e a Campeones Cup de 2024.

Foram 163 jogos à frente da equipe, com 81 vitórias, 46 empates e 36 derrotas. O desempenho rendeu ainda dois prêmios de melhor treinador da Liga MX, nas temporadas 2023/24 e 2024/25, além de convocações para comandar a seleção da liga nos All-Star Games contra a MLS em 2024 e 2025.

Jardine deixa o América sem definir seu próximo destino. O treinador começou sua trajetória no México em fevereiro de 2022, quando assumiu o Atlético de San Luis, poucos meses após conquistar a medalha de ouro olímpica com a seleção brasileira em Tóquio.