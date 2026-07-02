Lautaro Díaz está de saída do Santos e deve ser o novo reforço do Racing, da Argentina. O clube paulista liberou o atacante e o Cruzeiro, clube com o qual tem contrato, encaminhou seu empréstimo ao time argentino. A informação é da ESPN.

Segundo a apuração, o atleta será emprestado ao Racing por uma temporada, com opção de compra no valor de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,6 milhões). Mesmo com a transferência bem encaminhada, ainda restam ajustes salariais para fechar o negócio.

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Bastidores do empréstimo

Apesar do contrato com o atacante até o final da temporada, o Santos optou pela liberação antecipada. O clube possuía opção de compra, mas decidiu não exercê-la.

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O contrato de Lautaro com o Cruzeiro é válido até o final de 2028. Em julho de 2024, a Raposa adquiriu 70% dos diretos do atleta, que estava no Independiente del Valle, do Equador, por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na cotação da época).

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Números de Lautaro Díaz pelo Santos

34 jogos

4 gols

2 assistências