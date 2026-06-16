Terminou a segunda passagem de Arthur pelo Grêmio. O clube gaúcho comunicou na tarde desta terça-feira, 16, que não chegou a um acordo de renovação com o volante, cujo empréstimo espira em 30 de junho. Nos últimas dias, a direção do Tricolor apresentou uma proposta com vínculo até o fim de 2028.

Além das questões salariais, o Grêmio dependia de um acordo com a Juventus, da Itália, dona do passe de Arthur até o meia de 2027. O clube de Turim ainda não definiu se vai reaproveitar o meio-campista brasileiro de 29 anos.

Revelado pelo Grêmio, Arthur retornou ao clube em agosto do ano passado. Fez 36 jogos, marcou um gol e venceu o título gaúcho no início deste ano. Na primeira passagem, brilhou nos títulos da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017.

Confira a nota do Grêmio

O Grêmio informa encerramento de vínculo com volante Arthur O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o meio-campista Arthur não terá seu vínculo estendido após o encerramento do período de empréstimo contratual junto à Juventus-ITA, com término em 30 de junho de 2026.

Diante da manifestação de interesse na permanência do atleta, o Clube formalizou proposta de novo contrato de trabalho. Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas, em que pese a intenção mútua de continuidade de sua carreira na Arena. O Grêmio agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua sequência esportiva.