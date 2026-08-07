Alex Telles, capitão e ídolo do Botafogo, permanecerá no clube. O Glorioso anunciou nesta sexta-feira, 7 a extensão do contrato do lateral-esquerdo por mais dois anos, com o novo vínculo válido até o fim de 2028.

Não por coincidência o anúncio da renovação foi feito às 13h13. Trata-se de uma referência ao número 13, que o lateral de 33 anos usa desde sua chegada ao clube em 2024 – número eternizado também por Zagallo e Loco Abreu, outros ídolos alvinegros.

Nascido em Caxias do Sul (RS), Alex Telles tem uma carreira de respeito nas passagens por Juventude, Grêmio, Galatasaray, Inter de Milão, Porto, Manchester United, Sevilla, Al-Nassr e seleção brasileira. Mas foi em General Severiano que obteve sua maior glória.

Titular absoluto do time, ele foi autor de um dos gols na final da Copa Libertadores de 2024, quando o Botafogo venceu o Atlético-MG e conquistou o maior título de sua história. No mesmo ano, o clube conquistou o Brasileirão pela primeira vez desde 1995.

Os números e títulos de Alex Telles

100 jogos

13 gols

14 assistências

Títulos

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