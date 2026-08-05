A Atalanta, da Itália, é a mais nova interessada em Danilo, do Botafogo. De acordo com a ESPN, o clube italiano sinalizou com uma proposta de 22 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) para contratar o volante. A oferta ainda inclui um valor extra em bônus por objetivos atingidos.

A negociação, contudo, não deve acontecer nos termos da Atalanta, mas sim nos do Botafogo. Segundo a apuração, isso acontece porque o Botafogo espera uma oferta em torno de 35 e 40 milhões de euros (cerca de R$ 207 a R$ 237 milhões) pelo volante.

Em julho deste ano, a diretoria do Botafogo recusou uma proposta do Palmeiras por Danilo. O clube paulista ofereceu 28 milhões de euros (cerca de R$ 165,5 milhões) para tirar o volante do Glorioso. Na época, o jogador se pronunciou após a oferta e fez um pedido ao time carioca.

“Feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo, agora, respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento”, escreveu Danilo, destacando que não gostaria de ser vendido ao Zenit, da Rússia, um dos interessados em sua contratação.

Nesta temporada, Danilo soma dez gols e três assistências em 26 jogos pelo Botafogo, sendo um dos destaques do clube no ano. Além do trabalho no clube carioca, o volante foi convocado por Carlo Ancelotti para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo, atuando por 43 minutos somados ao longo do torneio.