O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira, 27, a contratação do meia croata Filip Krovinović, de 30 anos. O jogador realizará exames médicos no clube gaúcho e assinará contrato até o final de 2028.
“NOVIDADE NO MEIO-CAMPO! Filip Krovinović é Grêmio! Bicampeão da Copa da Croácia e campeão português, o meia croata chega ao Tricolor para realização de exames e assinatura de contrato até o final de 2028. Sucesso com as três cores, Filip. Dobrodošli!”, escreveu o Grêmio em suas redes sociais.
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Antes de ser anunciado pelo Grêmio, o atleta jogava no Hajduk Split, da Croácia, onde foi vice-campeão do Campeonato Croata na última temporada. Anos antes, o meia conquistou duas Copas da Cróacia (2021/22 e 2022/23). Por lá, Krovinović registrou 21 gols e 14 assistências em 192 jogos.
A carreira profissional de Krovinović começou no NK Zagreb, em 2012, onde anotou 13 gols e 6 assistências em 78 partidas. Em 2015, o meia foi vendido ao Rio Ave, de Portugal, onde marcou sete gols e quatro assistências em 50 jogos. No clube português, inclusive, trabalhou com Luís Castro, técnico do Grêmio.
Em 2017, Krovinović foi contratado pelo Benfica, mas não teve muita sequência pelo clube. Apesar da conquista do Campeonato Português 2018/19, o meia foi emprestado ao West Bromwich, da Inglaterra, em 2019.
Pelo West Bromwich, o croata participou da campanha que garantiu o acesso à Premier League na temporada 2019/20, conforme relembra o ge. Krovinović anotou três gols e quatro assistências em 55 jogos pelo clube inglês.
Em 2021, Krovinović retornou ao Benfica e foi emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Por lá, disputou somente 19 jogos, com um gol e duas assistências. Em junho do mesmo ano, deixou o clube português em definitivo e chegou no Hajduk Split.
Números de Filip Krovinović
- NK Zagreb (2012 – 2015) – 78 jogos, 13 gols e 6 assistências
- Rio Ave (2015 – 2017) – 50 jogos, 7 gols e 4 assistências
- Benfica (2017 – 2019) – 28 jogos, 2 gols e 1 assistência
- West Bromwich (2019 – 2021) – 55 jogos, 3 gols e 4 assistências
- Nottingham Forest (2021) – 19 jogos, 1 gol e 2 assistências
- Hajduk Split (2021 – 2026) – 192 jogos, 21 gols e 14 assistências