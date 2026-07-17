Mirassol e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira, 17, às 20h (de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O palco do confronto será o Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, São Paulo. O jogo marca a retomada do calendário nacional após a pausa para a Copa do Mundo, colocando frente a frente duas equipes que buscam se afastar da zona de rebaixamento.

Situação das Equipes na Tabela

O Mirassol chega para o confronto em uma situação delicada, ocupando a 19ª posição na tabela de classificação, com 16 pontos conquistados em 17 jogos. A equipe paulista, que vive uma temporada de reconstrução após um ano histórico em 2025 com vaga na Libertadores, busca reverter o desempenho na Série A.

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Do outro lado, o Grêmio se encontra na 15ª colocação, com 21 pontos em 18 partidas. O time gaúcho tem tido uma campanha irregular e o técnico Luís Castro está sob pressão para afastar a equipe da parte inferior da tabela. Este é um confronto direto na luta contra o Z4, onde cada ponto é vital para as aspirações de permanência na elite do futebol brasileiro.

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Onde assistir ao duelo

Para quem deseja acompanhar o confronto, a partida terá transmissão exclusiva pelo sistema de pay-per-view Premiere.

Ficha Técnica do Confronto

Data e horário: 17 de julho (sexta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Mirassol, São Paulo)

Onde assistir: Premiere

Técnicos: Rafael Guanaes (Mirassol) e Luís Castro (Grêmio)

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