Após vencer o Cruzeiro por 3 a 1, em amistoso intertemporada, o técnico do Grêmio, Luís Castro, anunciou a contratação do atacante Jovane Cabral, que disputou a Copa do Mundo de 2026 com a seleção sensação do torneio, Cabo Verde. O atleta de 28 anos assinou contrato de um ano e meio com o clube gaúcho.

“É um jogador que esteve no Mundial, que joga pela esquerda e joga pelo meio e que se vem juntar a um grupo que está muito comprometido com o trabalho, com aquilo que é o seu objetivo da temporada, e eu penso que ele tem a capacidade para integrar o nosso elenco”, explicou Castro, em entrevista coletiva pós-jogo.

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Na Copa de 2026, Jovane foi titular em dois jogos, contra a Espanha, na fase de grupos, e na desclassificação contra a Argentina, nos 16 avos de final do torneio.

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Antes de assinar com o Grêmio, ele manteve vínculo com o Estrela Amadora, de Portugal, até ficar livre para negociações neste mês de julho. Em Portugal, o atacante também jogou pelo Sporting e conta no currículo com passagens por Lazio e Salernitana, da Itália, e Olympiacos, da Grécia.

Segundo o Globo Esporte, a previsão é que ele desembarque em Porto Alegre na próxima terça-feira, 14, para se juntar com os outros dois reforços de meio de temporada do tricolor gaúcho, o zagueiro Wallace e o centroavante Matheus Nascimento.

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