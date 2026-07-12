Neste domingo, 12, Grêmio e Cruzeiro se encontraram no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em amistoso intertemporada, durante a pausa para a Copa do Mundo. Quem levou a melhor foi o tricolor gaúcho, que venceu o duelo por 3 a 1. Carlos Vinícius, Nardoni e Matheus Nascimento maracaram para o Grêmio, enquanto Sinisterra descontou para a equipe mineira.

Os gols e os pênaltis

O artilheiro Carlos Vinícius foi quem inaugurou o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, depois de aproveitar corte com cara de passe do zagueiro cruzeirense Gabriel Rojas. De bico, ele colocou a bola no fundo das redes do goleirão Otávio.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Seis minutos depois, a Raposa chegou ao empate. O mesmo Rojas recebeu de Matheus Pereira e cruzou para Sinisterra no meio da área gremista. Sozinho, o atacente bateu de primeira e igualou o marcador.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Ainda antes do intervalo, os gaúchos já deram números finais à partida. Pavon cruzou a partida da direira ofensiva gremista e encontrou Nardoni, que de cabeça fez o segundo.

O segundo tempo foi marcado por três pênaltis: dois para o Cruzeiro, batidos por Kaio Jorge e Gabriel Pec, e defendidos por Gabriel Grando, e um para a equipe do técnico Artur Jorge. No entanto, ao contrários do colegas mineiros, Matheus Nascimento converteu o dele e deu números finais ao duleo.

Próximos jogos

O Grêmio volta a campo na próxima sexta-feira, 17, às 20h, contra o Mirassol, fora de casa, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

Já o próximo jogo do Cruzeiro será contra o Internacional também pelo Campeonato Brasileiro, no dia 22, às 21:30, no Estádio Beira-Rio.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google