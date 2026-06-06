Na última quinta-feira (4), a seleção francesa foi surpreendida e perdeu de virada por 2 a 1 para a Costa do Marfim em um amistoso internacional, disputado em data recente. A partida, que serviu como preparação para a Copa do Mundo de 2026, aconteceu no Stade de la Beaujoire, em Nantes, França.

França perde para Costa do Marfim em amistoso

O placar foi aberto pela França aos 45 minutos do primeiro tempo, com um gol de Rayan Cherki. No entanto, a Costa do Marfim reagiu na segunda etapa. Guéla Doué marcou o gol de empate aos 53 minutos (8 minutos do segundo tempo) e Amad Diallo virou o jogo aos 84 minutos (39 minutos da etapa final), garantindo a vitória para a equipe africana. Guéla Doué foi um dos destaques da partida, não apenas por seu gol, mas também por ter dado a assistência para o gol da vitória.

Vídeo de Kanté e Mbappé no vestiário repercute

Além do resultado em campo, uma cena envolvendo os jogadores franceses Kylian Mbappé e N’Golo Kanté viralizou nas redes sociais após o jogo. Um vídeo, capturado no vestiário e no túnel de acesso antes do amistoso, mostrou o volante Kanté cumprimentando a maioria de seus companheiros de equipe, mas aparentemente ignorando o atacante Mbappé. A atitude de Kanté gerou rápida repercussão entre os internautas, que associaram o comportamento do volante ao conhecido temperamento de Mbappé.

Reações nas redes sociais sobre o incidente

Comentários nas redes sociais destacaram a personalidade tranquila de Kanté. Um usuário afirmou: “Olha….Pra deixar o KANTÉ SEM NEM OLHAR PRO CARA é pq [sic] supostamente a coisa é feia….. Kanté é o jogador mais tranquilo do planeta”. Outros questionaram a relação entre os atletas, com um internauta comentando: “aparentemente o Mbappé conseguiu tretar com o jogador mais gente boa e tímido do mundo realmente é o ditador”.