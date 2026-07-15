Destaque da Espanha na Copa do Mundo de 2026, Lamine Yamal publicou um vídeo nesta terça-feira, 14, provocando a França. Após a vitória por 2 a 0 sobre os franceses na semifinal, a seleção espanhola garantiu vaga na final e eliminou os rivais. De forma irônica, o jovem pediu perdão em francês e comemorou a classificação.

“ESPAÑAAAA EN LA FINAL!!! pardon, pardon😭 (Espanhaaaa na final!!! Perdão, perdão)”, escreveu Yamal na legenda do vídeo.

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Até o momento, o vídeo soma quase 95 milhões de visualizações, além de 17,2 milhões de curtidas, 287,5 mil comentários e pouco mais de um milhão de compartilhamentos. A publicação está há 15 horas no ar.

Provocação antes da semifinal

Horas antes da bola rolar, Yamal publicou três fotos relembrando a semifinal contra a França na Nations League de 2025. Na ocasião, o jogador marcou dois gols na vitória por 5 a 4 contra os franceses, garantindo a vaga na final do torneio.

Em entrevista coletiva concedida após a vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica, Yamal disse que a seleção espanhola não teme a França.

“Se eles [França] têm que temer alguém, esse alguém somos nós, porque fomos nós que a eliminamos [da Eurocopa de 2024 e da Nations League de 2025]. Somos duas grandes equipes. Na minha opinião as duas melhores de toda a Copa do Mundo. Porém, não temos medo nenhum”, disse, conforme registrado pelo Uol.

Antes desta declaração, Yamal já tinha falado sobre um possível duelo entre as seleções. Em entrevista ao programa esportivo Partidazo de Cope, o craque espanhol disse que não via nenhuma seleção como favorita para ganhar a Copa.

“A França não está melhor que a Espanha. Eles não ganharam da gente desde a Eurocopa, não podem ser melhores. A Copa começa agora (mata-mata), não há nenhuma seleção favorita”, declarou.

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