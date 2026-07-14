A Croácia anunciou nesta segunda-feira, 13, Slaven Bilić como novo técnico da seleção. Com isso, o treinador retorna ao cargo após 14 anos e assume a vaga deixada por Zlatko Dalić, que se despediu da equipe após a eliminação na Copa do Mundo.

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Durante sua primeira coletiva após a apresentação, Bilić disse que terá como prioridade uma conversa com Luka Modrić. O meio-campista de 40 anos anunciou que a Copa de 2026 seria sua última pela Croácia.

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“Gostaria muito que ele continuasse, mas a decisão é totalmente dele. Luka significa muito para o futebol e para a seleção croata. […] Vamos falar sobre isso primeiro, entre nós dois. Conversamos como treinador e amigo, então ele pode ouvir minha opinião. Mas deixe-me falar com ele primeiro”, disse Bilić, conforme registrado pelo ge.

De acordo com o jornal AS, da Espanha, Modrić passou a reconsiderar sua aposentadoria da seleção após a contratação de Bilić. Durante a primeira passagem do treinador entre 2006 e 2012, eles trabalharam juntos e construíram uma relação próxima, segundo o jornal.

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