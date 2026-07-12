França x Espanha e Inglaterra x Argentina. No total, sete títulos mundiais irão a campo nesta terça e quarta-feira, dias 14 e 15 de julho. Uma semifinal composta apenas por campeões é algo que não acontecia desde a Copa do Mundo de 1990, quando Argentina x Itália e Alemanha Ocidental x Inglaterra chegaram à fase decisiva em questão.

Além de esta ser a terceira vez na história que isso acontece, também será a primeira vez que o chaveamento em questão é composto pelos quatro primeiros colocados do ranking da Fifa, com França em primeiro, Argentina em segundo, Espanha em terceiro e Inglaterra em quarto.

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A primeira semifinal de campeões rolou na lendária Copa de 1970, com Brasil e Uruguai de um lado e Itália e Alemanha Ocidental do outro — à época todos bicampeões do mundo, com exceção da Alemanha, apenas campeã em 1954.

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Como em 1970 e 1990, ingredientes não faltam para os confrontos se tornarem históricos. França e Espanha, por exemplo, marca o reencontro de duas seleções que fizeram a semifinal da Eurocopa de 2024 e da última Liga das Nações da Uefa. Em ambas ocasiões, deu Espanha: 2 a 1 na Euro e 5 a 4 na Nations.

No entanto, no último confronto entre as seleções em mundiais, deu França. Em 2006, a equipe de Zinedine Zidane despachou os espanhóis nas oitavas de finais ao vencê-los por 3 a 1.

Já Inglaterra e Argentina protagonizam o remake da inesquecível partida de 1986, quando Maradona usou “La Mano de Dios” para abrir o marcador e a mais pura magia para driblar meio time inglês e marcar um gol antológico.

Outro jogo clássico entre a equipe europeia e a sul-americana aconteceu em 1966, quando o ex-meia argentino Antônio Rattin, que morreu no último sábado, 11, foi expulso contra a Inglaterra nas quartas de final daquela Copa. Como ainda não existiam cartões, ele aparentemente fingiu não entender a ordem do árbitro alemão e permaneceu em campo, aprontando todas que podia. O resultado: Inglaterra 1, Argentina 0.

Os outros três jogos entre os rivais aconteceu na fase de grupos de 1962 (Inglaterra 3 x 1 Argentina), nas oitavas de final de 1998 (Inglaterra [3] 2 x 2 [4] Argentina) e na fase de grupos de 2002 (Argentina 0x1 Inglaterra).

Semifinais da Copa de 2026

França e Espanha entram em campo na próxima terça-feira, 14, às 16h do horário de Brasília, no Estádio de Dallas, no Texas.

Já Inglaterra e Argentina jogam na quarta-feira, 15, também às 16h do horário de Brasília, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

A primeira semifinal terá transmissão da CazéTV. Já a segunda será transmitida por CazéTV, SBT, N Sports, TV Globo, SporTV e Ge TV.

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