Ao final deste sábado, 11, a Copa do Mundo de 2026 conhecerá os quatro semifinalistas do torneio. No entanto, Inglaterra, Noruega, Argentina e Suíça podem não contar com todas potência dos elencos, caso alguns jogadores pendurados recebam mais um cartão amarelo nos jogos que vem a seguir.
Para a partida das 18h de hoje, os ingleses estão com quatro jogadores em risco: Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guéhi e Nico O’Reilly. Já os noruegueses têm Antonio Nusa na mesma situação.
O confronto entre europeus também chama a atenção pelos camisas 9 de ambas as seleções, Erling Haaland e Harry Kane. No entanto, em entrevista coletiva pré-jogo, o capitão inglês evitou comparações, por se ver diferente do noruguês.
No segundo confronto do dia, às 22h, a Argentina possui somente o lateral Gonzalo Montiel com risco de suspensão, enquanto a Suíça tem três atletas: Granit Xhaka, Denis Zakaria e Miro Muheim.
Na Copa de 2026, dois cartões amarelos em partidas diferentes acarretam suspensão na terceira partida. No entanto, essa contagem foi zerada após a fase de grupos e será reinicidada novamente após as quartas de final.