Morreu neste sábado, 11, o jogador da África do Sul, Jayden Adams, aos 25 anos. Ele havia disputado recentemente a Copa do Mundo de 2026, na qual entrou em campo durante os três jogos da fase de grupo do torneio.

A notícia foi compartilhada na rede social X, o antigo Twitter, pelo Sindicato de Jogadores de Futebol da África do Sul. No entanto, a causa da morte do meio-campista ainda não foi divulgada.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

“A morte levou cruelmente um dos nossos. Roubou da nossa nação um jogador de futebol extraordinário, mas jamais apagará o legado que Jayden Adams deixa. Sempre nos lembraremos de sua humildade, de seu talento excepcional e do orgulho com que representou a África do Sul. Descanse em paz, Jayden. Você jamais será esquecido”, escreveu a entidade na postagem acima.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Em comunicado oficial, o ministro de Esportes, Artes e Cultura da África do Sul, Gayton McKenzie, lamentou a morte precoce de Adams: “O futebol sul-africano perdeu um dos seus jovens talentos mais brilhantes, e nossa nação está de luto ao lado de sua família, de seus companheiros e dos milhões de torcedores que o acompanharam desde os tempos de promessa da base até se tornar um jogador da seleção principal.” Nas redes sociais, ele também relembrou encontro que teve com o jogador:

Jayden Adams nasceu em Stellenbosch, na África do Sul, em 5 de maio de 2001. Ele atuava pelo Mamelodi Sundowns, clube pelo qual conquistou o título da Liga dos Campeões da África na temporada 2025/2026.

A África do Sul chegou aos 16 avos de final da Copa de 2026, quando foi desclassificada pelos anfitriões canadendes ao ser derrotada por 1 a 0.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google