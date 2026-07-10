A Espanha está na semifinal da Copa do Mundo. Em um duelo tenso disputado nesta sexta-feira (10) no SoFi Stadium, em Los Angeles, a seleção espanhola venceu a Bélgica por 2 a 1. A classificação foi decidida nos minutos finais, quando o goleiro reserva belga Lammens cometeu uma falha crucial, permitindo que o talismã Mikel Merino marcasse o gol da vitória e carimbasse o passaporte da Fúria para a próxima fase.

Domínio espanhol e eficiência belga

O roteiro do primeiro tempo seguiu à risca o estilo de jogo espanhol. Com a posse de bola no campo de ataque, a equipe ditava o ritmo, enquanto a Bélgica se mantinha recuada. A superioridade se transformou em vantagem aos 30 minutos: após boa jogada de Porro e Lamine Yamal pela direita, Dani Olmo parou em grande defesa de Courtois, mas Fabián Ruiz apareceu livre no rebote para abrir o placar. No entanto, a alegria durou pouco. Aos 41 minutos, na primeira finalização certa dos belgas na partida, Castagne cruzou da direita e De Ketelaere se antecipou à defesa para empatar de cabeça, vazando a defesa espanhola pela primeira vez em todo o torneio.

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Drama no gol e a estrela de Merino

A segunda etapa trouxe um jogo mais truncado, com a sombra da prorrogação se aproximando. O momento de virada na narrativa ocorreu aos 26 minutos, quando o experiente goleiro Courtois sentiu uma lesão na coxa e precisou ser substituído pelo jovem Lammens. A Espanha manteve a pressão e, aos 42 minutos, o técnico Luis de la Fuente chamou Mikel Merino para o jogo. A estrela do meia brilhou no minuto seguinte. Cubarsí arriscou um chute rasante de fora da área, Lammens tentou abafar, mas soltou a bola nos pés de Merino, que fuzilou para o fundo das redes, repetindo o feito decisivo das oitavas de final contra Portugal.

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Milagre na defesa e próximo desafio

Desesperada, a Bélgica se lançou ao ataque nos acréscimos e quase encontrou um novo empate. Aos 47 minutos, Saelemaekers tirou do goleiro Unai Simón e cruzou na direção do gol aberto, mas o zagueiro Laporte surgiu para salvar em cima da linha, garantindo o triunfo de forma dramática. Com o resultado, a Espanha avança para a semifinal e terá pela frente a França, em duelo marcado para a próxima terça-feira, enquanto os belgas se despedem da competição.

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