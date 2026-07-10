Além de maior artilheiro da história das Copas, com 21 gols, Lionel Messi é também o jogador que mais vezes disperdiçou cobranças de pênalti no torneio, com quatro. Um levantamento do Opta Analyst mostrou que o camisa 10 tem apenas o sexto melhor aproveitamento do elenco.

O estudo considerou pênaltis cobrados ao longo das carreiras do jogadores, por clubes e seleção. O primeiro lugar é de Leandro Paredes, com 92,9% de precisão. O volante marcou em 13 das 14 vezes em que cobrou um penalidade.

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Na sequência vem Mac Allister (91,7%), Enzo Fernández (91,7%), Julián Alvarez (89,5%) e Nico González (82,4%). Messi, o sexto colocado, tem 77% de aproveitamento. Em 148 cobranças, o craque marcou em 114 vezes

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Reconhecido como um dos melhores cobradores de pênalti do mundo, Neymar possui um aproveitamento de 81,03% em sua carreira.

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