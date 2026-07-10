Na coletiva de apresentação como novo treinador da seleção portuguesa, Jorge Jesus relembrou o período em que treinou Neymar e revelou um diálogo curioso com o craque. O treinador português comandou o brasileiro no Al-Hilal, onde o camisa 10 do Santos teve uma grave lesão no joelho e atuou em apenas sete partidas.

Respondendo sobre como é trabalhar com grandes nomes do futebol, o treinador de 71 anos falou que o campo é o que importa em suas decisões e se precisasse, tiraria um craque de uma partida, para o bem da seleção.

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“Já treinei 2 melhores jogadores do mundo, e falta o terceiro que eu não vou treinar, que é o Messi. Treinei o Neymar, e o Ronaldo. E o Neymar, um dia eu disse assim: Tu, finish! O que eu achar melhor para a equipe e para a seleção, assim que será feito”, afirmou o técnico português.

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“Você terminou” foram as palavras de Jorge Jesus a Neymar, no fim de sua passagem no Al-Hilal. Ainda em janeiro de 2025, o treinador português havia afirmado publicamente que o craque brasileiro “não conseguia acompanhar a equipe”, algo que abalou a relação dos dois e culminou na saída de Neymar do clube.

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