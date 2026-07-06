A Copa do Mundo está tendo o privilégio de ver o apagar das luzes da carreira de Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos, o atacante recebe lá suas críticas apesar da importância para a seleção portuguesa que busca diante da espanhola uma vaga nas quartas de final do torneio. Sem a preparação física de uma carreira de CR7, os jogadores da eliminados com a seleção brasileira portanto protagonizarão um “quem sai e quem fica” para daqui quatro anos.
A Copa do Mundo de 2030 será disputada em seis países: Portugal, Espanha e Marrocos. Além disso, partidas de abertura das seleções locais na Argentina, Paraguai e Uruguai.
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Evidentemente que as renovações acontecem e, tendo como base os 15 remanescentes do Catar 2022, pode se esperar que a maioria fique pelo caminho: Alisson, Ederson, Weverton (goleiros); Danilo, Alex Sandro, Bremer, Marquinhos (defensores), Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá (meio-campistas); Vini Jr., Raphinha, Gabriel Martinelli e Neymar (atacantes) foram os jogadores que também disputaram o último Mundial.
“Não sei como vai reagir, posso dizer o que vamos fazer que é seguir trabalhando para essa seleção, tentando melhorar e buscar novas ideias. O mesmo que fizemos esse ano. Acho que o trabalho foi bom, o futebol é assim, às vezes tem que administrar a tristeza de uma derrota. Estou acostumado a isso. Vamos administrar essa derrota com um novo impulso ao trabalho e na avaliação dos jogadores”, disse Ancelotti na entrevista coletiva após a eliminação da seleção brasileira.