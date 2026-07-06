A Copa do Mundo está tendo o privilégio de ver o apagar das luzes da carreira de Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos, o atacante recebe lá suas críticas apesar da importância para a seleção portuguesa que busca diante da espanhola uma vaga nas quartas de final do torneio. Sem a preparação física de uma carreira de CR7, os jogadores da eliminados com a seleção brasileira portanto protagonizarão um “quem sai e quem fica” para daqui quatro anos.

A Copa do Mundo de 2030 será disputada em seis países: Portugal, Espanha e Marrocos. Além disso, partidas de abertura das seleções locais na Argentina, Paraguai e Uruguai.

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Evidentemente que as renovações acontecem e, tendo como base os 15 remanescentes do Catar 2022, pode se esperar que a maioria fique pelo caminho: Alisson, Ederson, Weverton (goleiros); Danilo, Alex Sandro, Bremer, Marquinhos (defensores), Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá (meio-campistas); Vini Jr., Raphinha, Gabriel Martinelli e Neymar (atacantes) foram os jogadores que também disputaram o último Mundial.

“Não sei como vai reagir, posso dizer o que vamos fazer que é seguir trabalhando para essa seleção, tentando melhorar e buscar novas ideias. O mesmo que fizemos esse ano. Acho que o trabalho foi bom, o futebol é assim, às vezes tem que administrar a tristeza de uma derrota. Estou acostumado a isso. Vamos administrar essa derrota com um novo impulso ao trabalho e na avaliação dos jogadores”, disse Ancelotti na entrevista coletiva após a eliminação da seleção brasileira.

Ancelotti convocou em suma uma seleção de trintões. A média de idade da equipe era de 29,2 anos, sendo que Weverton era o mais velho (38) e Rayan (19) o mais novo. Neymar, hoje com 34, confirmou a sua despedida.

Quantos anos terão jogadores desta seleção brasileira em 2030

Goleiros

Alisson (Liverpool) – 37 anos

Ederson (Fenerbahçe) – 36

Weverton (Grêmio) – 42

Defensores

Alex Sandro (Flamengo) – 39

Bremer (Juventus) – 33

Danilo (Flamengo) – 38

Douglas Santos (Zenit) – 36

Gabriel Magalhães (Arsenal) – 32

Ibañez (Al-Ahli) – 31

Léo Pereira (Flamengo) – 34

Marquinhos (PSG) – 36

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle) – 32

Casemiro (Manchester United) – 38

Éderson (Atalanta) – 30

Danilo Santos (Botafogo) – 29

Fabinho (Al-Ittihad) – 36

Lucas Paquetá (Flamengo) – 32

Atacantes

Endrick (Lyon) – 23

Gabriel Martinelli (Arsenal) – 28

Igor Thiago (Brentford) – 28

Luiz Henrique (Zenit) – 29

Matheus Cunha (Manchester United) – 31

Neymar (Santos) – 38

Raphinha (Barcelona) – 33

Rayan (Bournemouth) – 23

23 Vini Jr. (Real Madrid) – 29

Vini Jr. lamenta eliminação do Brasil contra Noruega - Alexandre Battibugli/Placar Neymar se estranhando com Ørjan Nyland, goleiro da Noruega, durante eliminação do Brasil (Alexandre Battibugli/PLACAR) Erling Haaland, da Noruega, foi o carrasco do Brasil na Copa de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR) Neymar Jr. lamenta eliminação do Brasil diante da Noruega (Alexandre Battibugli/PLACAR) Neymar Jr. lamenta eliminação do Brasil diante da Noruega (Alexandre Battibugli/PLACAR) Vinicius Jr. lamenta eliminação do Brasil diante da Noruega (Alexandre Battibugli/PLACAR) Marquinhos, capitão da seleção brasileira na Copa de 2026 (Reprodução/Instagram/marquinhosm5) Artilheiro, Haaland conduziu a festa dos noruegueses após a vitória - Olga Fedorova/EFE Neymar, do Brasil, e Martin Odegaard , da Noruega, na eliminação brasileira em New Jersey (Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images) Neymar Jr é consolado por Raphinha após eliminação do Brasil (Buda Mendes/Getty Images) Erling Haaland supera Gabriel Magalhães e marca para a Noruega diante do Brasil na Copa 2026 ( Al Bello/Getty Images) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) AMDEP8185. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Rayan (i) y Matheus Cunha (d) de Brasil disputa el balón con Antonio Nusa de Noruega este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares Bruno Guimarães perdeu um pênalti aos 13 minutos do 1º tempo - Angel Colmenares/EFE Veja também Roger Machado, como jogador e técnico, no acervo de PLACAR O Rei Pelé em capas históricas da PLACAR

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