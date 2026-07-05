A ausência de protagonistas ficou ainda mais evidente neste domingo, 5, na eliminação do Brasil diante da Noruega, no MetLife Stadium, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Bruno Guimarães perdeu um pênalti que Vini Jr não cobrou. Do outro lado, Haaland fez o papel de líder e garantiu a classificação. Neymar marcou nos acréscimos, incrivelmente de pênalti, já nos acréscimos da derrota melancólica: 2 a 1.
Os algozes europeus da vez enfrentarão nas quartas de final quem passar de México e Inglaterra, que ainda jogarão neste domingo, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida das quartas será em Miami, no sábado, às 16 horas (de Brasília).
A contestada convocação de Neymar, com um edema na coxa direita, foi mais bem explicada. Pelo lado ruim é verdade. O camisa 10, com pouco mais de 15 minutos disputados antes da partida contra a Noruega, jamais perderia a chance de bater um pênalti. Ainda mais brigando pela artilharia, como Vini Jr e tenha excepcional aproveitamento na carreira. Já nos acréscimos, aos 54 minutos, marcou e foi provocar o goleiro. Era o que restava em sua despedida de Copas.
Matheus Cunha sofreu um pênalti aos 9 minutos. Não cobrou. Tampouco Vini Jr, com quatro gols, três a menos que os artilheiros Lionel Messi e Kylian Mbappé. Raphinha e Lucas Paquetá estavam lesionados. Coube ao volante Bruno Guimarães, com só três pênaltis em tempo normal na carreira, foi para a bola e errou.
As coisas eram tão estranhas na seleção de Carlo Ancelotti que o camisa 9 Matheus Cunha batia os escanteios. E o centroavante? Aquele que põe a bola pra dentro e dribla o goleiro quando sai cara a cara. Não há, nem nunca haverá, outro Ronaldo com tamanha tranquilidade, como em 2006, contra Gana, nas oitavas.
Endrick, que entrou no segundo tempo no lugar do próprio Matheus Cunha, sai cara a cara com Nyland e se atrapalhou na passada, chutou pra fora, desperdiçou. Algumas tantas opções, inclusive um bicudão, seriam melhores.
O melhor da partida pelo lado brasileiro foi o silencioso Alisson, que fez pelo menos duas defesas difíceis, com Haaland e Schjelderup. Aos 34 e aos 44 minutos, Haalnd fez o que se espera de um protagosnista e marcou os gols que classificaram a sua equipe para as quartas. Sete gols assim como Mbappé e Messi. O Brasil, mais uma vez, com alguma tranquilidade até, vai embora para casa. E aí, teve tempo do candidato solitário a protagonista do Brasil, Neymar, marcar o 2 a 1. De pênalti.
Últimas eliminações do Brasil em Copas do Mundo
- 2026 – oitavas de final – Noruega
- 2022 – quartas de final – Croácia
- 2018 – quartas de final – Bélgica
- 2014 – quartas de final – Alemanha
- 2010 – quartas de final – Holanda
- 2006 – quartas de final – França
- 2002 – campeão – Alemanha
- 1998 – vice – França
- 1994 – campeão – Itália
- 1990 – oitavas de final – Argentina