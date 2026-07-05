Com os dois gols marcados na vitória por 2 a 1 contra a seleção brasileira neste domingo, 5, o atacante Erling Haaland classificou a Noruega às quartas de final da Copa do Mundo e, de que bra, também igualou Lionel Messi e Kylian Mbappé na corrida pela artilharia do torneio. Haaland agora tem sete gols,a do mundo mesmo número dos craques da Argentina e da França.

Eles ainda são perseguidos pelo atacante inglês Harry Kane, autor de cinco gols. Ele entra em campo ainda neste domingo, na Cidade do México, às 21h (de Brasília), em um confronto decisivo contra os coanfitriões.

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Copa do Mundo 2026

Artilharia

  1. 01

    Erling Haaland

    Noruega

    7
  2. 02

    Kylian Mbappé

    França

    7
  3. 03

    Lionel Messi

    Argentina

    7
  4. 04

    Harry Kane

    Inglaterra

    5
  5. 05

    Ismaila Sarr

    Senegal

    4
  6. 06

    Mikel Oyarzabal

    Espanha

    4
  7. 07

    Ousmane Dembélé

    França

    4
  8. 08

    Vinícius Júnior

    Brasil

    4
  9. 09

    Brian Brobbey

    Holanda

    3
  10. 10

    Cody Gakpo

    Holanda

    3

Haaland precisou de apenas dez minutos para pôr um fim ao sonho do hexacampeonato brasileiro. No segundo tempo, o jogador marcou os dois gols do triunfo norueguês – foram três tentativas no período, duas delas terminando em bola na rede.

Contando todas as edições, Messi, que aos 39 anos disputa sua sexta Copa do Mundo, soma 20 gols, um a mais que Mbappé e quatro a mais que o alemão Miroslav Klose, que detinha o recorde até o início da edição de 2026.

Nas quartas de final, a Noruega enfrenta o vencedor de México ou Inglaterra, enquanto a França encara Marrocos. Já Argentina, que ainda jogará as fase de oitavas de final diante do Egito nesta terça-feira, 7, pode enfrentar o vencedor de Suíça ou Colômbia.

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