Com os dois gols marcados na vitória por 2 a 1 contra a seleção brasileira neste domingo, 5, o atacante Erling Haaland classificou a Noruega às quartas de final da Copa do Mundo e, de que bra, também igualou Lionel Messi e Kylian Mbappé na corrida pela artilharia do torneio. Haaland agora tem sete gols,a do mundo mesmo número dos craques da Argentina e da França.

Eles ainda são perseguidos pelo atacante inglês Harry Kane, autor de cinco gols. Ele entra em campo ainda neste domingo, na Cidade do México, às 21h (de Brasília), em um confronto decisivo contra os coanfitriões.

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Copa do Mundo 2026 Artilharia 01 Erling Haaland Noruega 02 Kylian Mbappé França 03 Lionel Messi Argentina 04 Harry Kane Inglaterra 05 Ismaila Sarr Senegal 06 Mikel Oyarzabal Espanha 07 Ousmane Dembélé França 08 Vinícius Júnior Brasil 09 Brian Brobbey Holanda 10 Cody Gakpo Holanda Ver artilharia completa →Crava no bolão →

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Haaland precisou de apenas dez minutos para pôr um fim ao sonho do hexacampeonato brasileiro. No segundo tempo, o jogador marcou os dois gols do triunfo norueguês – foram três tentativas no período, duas delas terminando em bola na rede.

Contando todas as edições, Messi, que aos 39 anos disputa sua sexta Copa do Mundo, soma 20 gols, um a mais que Mbappé e quatro a mais que o alemão Miroslav Klose, que detinha o recorde até o início da edição de 2026.

Nas quartas de final, a Noruega enfrenta o vencedor de México ou Inglaterra, enquanto a França encara Marrocos. Já Argentina, que ainda jogará as fase de oitavas de final diante do Egito nesta terça-feira, 7, pode enfrentar o vencedor de Suíça ou Colômbia.

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