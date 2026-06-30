Brasil e Noruega entram em campo no próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. O duelo, válido pelas oitavas de final da Copa de 2026, decide quem irá às quartas do torneio e marca um novo capítulo na rivalidade entre Erling Haaland e Gabriel Magalhães.

No triunfo por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, o camisa 9 da Noruega chegou a cinco gols, ocupando a vice-artilharia do Mundial.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Velhos oponentes

A briga entre os gigantes (Haaland tem 1,95m e Magalhães 1,90m) surgiu nos duelos entre Arsenal e Manchester City. Durante um empate em 2 a 2 entre as equipes na Premier League 2024/25, Haaland, dos Citizens, jogou uma bola na cabeça de Magalhães, dos Gunners, após o gol de empate de sua equipe nos acréscimos da partida.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Apesar do episódio, o atacante norueguês não sofreu nenhum tipo de punição na partida tampouco pela Premier League e pela Federação Inglesa (FA). De acordo com o VAR, o camisa 9 do City não teve “conduta violenta”.

Meses depois, o Arsenal respondeu. Na goleada por 5 a 1 diante dos Citizens, Magalhães comemorou fervorosamente perto de Haaland após um gol dos Gunners.

Na última temporada, os ânimos voltaram a esquentar. No duelo de abril deste ano, os atletas protagonizaram uma intensa batalha física, com empurrões e até encaradas de testa com testa. Ambos precisaram ser separados pelos companheiros.

A rivalidade se estendeu para fora dos gramados. Após a conquista da Premier League pelo Arsenal, o zagueiro brasileiro publicou um vídeo em suas redes sociais cantando Good Feeling, de Flo Rida. O portal recorda que diversos torcedores interpretaram a postagem como uma resposta a Haaland, em alusão a quando o atacante cantou a música às câmeras após uma vitória sobre os Gunners.

Estatísticas – Haaland x Gabriel Magalhães

Ao longo de 11 duelos entre Arsenal e City, Haaland venceu cinco jogos, enquanto Magalhães conquistou duas vitórias, além de quatro empates. Em duas finais disputadas, cada jogador venceu uma: o brasileiro ficou com o título da Supercopa da Inglaterra de 2023/24, enquanto o norueguês conquistou a Copa da Liga Inglesa 25/26.

Nestes duelos, Haaland anotou seis gols e duas assistências, enquanto Magalhães registrou apenas um tento.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Erling Haaland (Manchester City) – 5 vitórias, 6 gols e 2 assistências

Gabriel Magalhães (Arsenal) – 2 vitórias e 1 gol