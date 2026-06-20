O atacante Matheus Cunha, Manchester United e da seleção brasileira, tem chamado a atenção não apenas pelas atuações em campo, mas também pela peculiar comemoração de gol, como fez na partida diante do Haiti, na segunda partida pelo Grupo C da Copa do Mundo, na Filadélfia, na noite desta sexta-feira, 19. O gesto, que simula um movimento de surfe, tornou-se uma marca registrada do jogador.

A conexão entre o surfe e o futebol

A celebração de Cunha vai além dos gramados e tem uma conexão profunda com a vida pessoal. Conforme reportado pelo jornal Lance, segundo o jogador, nascido em João Pessoa (PB), a ideia surgiu de conversas com amigos no Brasil, que o incentivavam a “remar um pouco mais para surfar e se levantar na prancha”. Ele explica que é uma forma de expressar a felicidade que sente tanto ao jogar futebol quanto ao surfar.

A paixão de Cunha pelo esporte começou durante férias em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, onde teve contato com surfistas e chegou a se aproximar do medalhista olímpico Ítalo Ferreira. Mesmo após sua mudança para a Inglaterra, o hábito de surfar permanece, com o atacante aproveitando folgas para praticar em estruturas de ondas artificiais em Bristol.