Nem Messi, finalista, nem Mbappé, artilheiro. O melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 é o capitão da Espanha Rodri que, em 2024, recebeu o prêmio da Bola de Ouro da revista France Football.
Embora não tenha marcado gols ou realizado assistências, o volante foi o líder no quesito passes certos, o que o deixou com a maior nota defensiva entre todos os atletas que disputaram o torneio.
Essa, inclusive, foi a primeira vez que um atleta espanhol recebeu a honraria. Em 2010, ano da primeira conquista da Fúria, o melhor jogador da Copa do Mundo foi o atacante uruguaio Diego Forlán.
Melhor jogador jovem e Luva de Ouro
E a festa espanhola foi completa quando o assunto é troféus. Isso porque o zagueiro Pau Cubarsí, de 19 anos, conquistou o prêmio de melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2026.
Para completar a trinca, Unai Simón levou a taça Luva de Ouro após levar apenas um gol, contra a Bélgica, durante todo o Mundial.