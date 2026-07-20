Aos 40 segundos da volta da prorrogação de uma final de Copa contra a Argentina, Fernan Torres brilhou mais do que qualquer outro jogador em campo ao marcar o gol do bicampeonato espanhol. Para isso, ele precisou sair do banco para substiuir Oyarzabal, aproveitar passe de Nico Williams e finalmente superar um inspiradíssimo Emiliano Martínez sob a meta rival.

Apelidado de “Tubarão”, o atacante de 26 anos joga atualmente pelo Barcelona. Conhecido pela versatilidade, ele consegue fazer tanto as pontas quando o papel de centro-avante.

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“O gol foi de milhões de espanhóis. Não foi meu nem dos jogadores que estavam aqui”, declarou Torres em entrevista pós-jogo. “Hoje, o destino estava escrito para que vencêssemos. Mesmo longe do nosso povo, tentamos fazer de tudo para dar essa alegria a eles.”

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O herói da tarde em Nova Jersey foi revelado pelo Valencia, clube pelo qual se profissionalizou em 2017, onde atuou até a temporada 2019–20. Nesse período, foi contratado pelo Manchester City do conterrâneo Pep Guardiola, onde ganhou a Premier League e da Copa da Liga Inglesa. Em 2022, retornou ao país de origem, para defender o clube catalão.

A trajetória vitoriosa na seleção espanhol teve início em 2020. Quatro anos depois, esteve no grupo que conquistou a Eurocopa de 2024.

Apesar de admitir nervosismo diante de Messi e companhia, ele também mostrou confiança no poder da Espanha: “No fim, dependíamos de nós mesmos e de apresentar o nosso futebol. Acho que fizemos isso mais de uma vez”, concluiu.

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