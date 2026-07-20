O bicampeonato da seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2026 reforça uma tendência deste século: o crescimento das seleções europeias em mundiais disputados fora do Velho Continente. Os espanhóis triunfaram no torneio realizado por Canadá, México e EUA, cuja final foi disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A vitória por 1 a 0 sobre a Argentina marcou apenas a terceira conquista de uma equipe europeia em Copas realizadas nos demais continentes do mundo. As três aconteceram nos últimos 16 anos.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

A primeira foi da própria Espanha, campeã na África do Sul em 2010 após vencer a Holanda. Em seguida, a Alemanha superou a Argentina na final de 2014, no Brasil. Agora, a Fúria volta a levantar a taça, agora em solo norte-americano.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

No total, 13 das 22 Copas do Mundos foram sediadas por países de fora da europa, com 10 campeões sul-americanos. Quatro das cinco conquistas brasileiras, por exemplo, vieram em território sul-americano (Chile, 1962), norte-americano (México, 1970, e EUA, 1994) e asiático (Coreia do Sul e Japão, 2002).

Outro dado curioso é que duas das três conquistas europeias longe de casa vieram sobre a Argentina. Derrotada pela Alemanha em 2014, a seleção sul-americana voltou a ficar com o vice diante da Espanha em 2026, consolidando essa mudança no histórico recente de europeus e sul-americanos em Copas disputadas fora da Europa.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google