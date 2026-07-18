Uma enquete do jornal espanhol Marca revelou que boa parte do planeta escolheu torcer pela Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.
A enquete online foi realizada com mais de 20 mil participantes, que foram questionados sobre continente e país de origem — posteriormente chegado com base nos endereços IPs do usuários.
O Marca lembra que é um jornal espanhol, o que pode afetar a confiabilidade dos dados. No entanto, pontua: “o mapa-múndi estaria quase inteiramente preenchido pela Espanha.”
Percentagem de torcida pela Espanha
Espanha x Argentina
Espanha e Argentina entram em campo neste domingo, 19, às 16h do horário de Brasília, no MetLife Stadium, na região metropolitana de Nova Jersey/Nova York.
Luis de la Fuente não deve ter problemas para escalar o que tem de melhor no elenco espanhol. A tendência é que o time comece com: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena; Lamine Yamal e Oyarzabal. No entanto, a equipe teve que cancelar o último treino antes da decisão.
Do lado argentino, a tendência é que Lionel Scaloni repita o time que jogou a semifinal: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul (Giuliano Simeone) e Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez.