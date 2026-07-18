Uma enquete do jornal espanhol Marca revelou que boa parte do planeta escolheu torcer pela Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

A enquete online foi realizada com mais de 20 mil participantes, que foram questionados sobre continente e país de origem — posteriormente chegado com base nos endereços IPs do usuários.

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O Marca lembra que é um jornal espanhol, o que pode afetar a confiabilidade dos dados. No entanto, pontua:  “o mapa-múndi estaria quase inteiramente preenchido pela Espanha.”

Percentagem de torcida pela Espanha

Distribuição da torcida para Espanha e Argentina, segundo jornal Marca

Distribuição da torcida para Espanha e Argentina, segundo jornal Marca (Reprodução/marca.com)

  • América do Norte
    Espanha: 72%
    Argentina: 28%
  • Ámérica do Sul
    Espanha: 59%
    Argentina: 41%
  • Ásia
    Espanha: 82%
    Argentina: 18%
  • África
    Espanha: 88%
    Argentina: 11%
  • Europa
    Espanha: 53%
    Argentina: 47%
  • Oceânia
    Espanha: 86%
    Argentina: 14%

Espanha x Argentina

Espanha e Argentina entram em campo neste domingo, 19, às 16h do horário de Brasília, no MetLife Stadium, na região metropolitana de Nova Jersey/Nova York.

Luis de la Fuente não deve ter problemas para escalar o que tem de melhor no elenco espanhol. A tendência é que o time comece com: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena; Lamine Yamal e Oyarzabal. No entanto, a equipe teve que cancelar o último treino antes da decisão.

Do lado argentino, a tendência é que Lionel Scaloni repita o time que jogou a semifinal: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul (Giuliano Simeone) e Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez.

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