Uma das sensações da Copa do Mundo de 2026, Vozinha está na mira do Colo Colo. Segundo o jornalista italiano especializado em trasnferências, Fabrizio Romano, o goleiro de Cabo Verde respondeu a uma proposta do clube chileno com uma contraproposta e agora aguarda decisão.
Isso porque, paralelamente, o Colo Colo também negocia com o Santiago Mele. No etanto, ao contrário de Vozinha, que está livre no mercado, o goleiro uruguaio possui vínculo com o Monterrey, do México.
Conforme reportado pelo Globo Esporte, Vozinha vê com bons olhos uma transferência para América do Sul. Antes do Colo Colo, ele chegou a ser oferecido para Atlético-GO, Avaí e Ceará. Mas, nenhuma dessas equipes seguiu adiante com a negociação.
O último clube do goleiro de 40 anos foi o Chaves, de Portugal, onde ficou até o último mês de junho. Na Copa de 2026, acumulou boa atuações, principalmente contra a Espanha, na estreia, e contra a Argentina, pelos 16 avos de final.
Outro fato marcante sobre Vozinha diz respeito a ascensão vertiginosa que experimentou nas redes sociais. Antes do primeiro jogo em Atlanta, o atleta tinha entre 40 mil e 50 mil seguidores no Instagram. Hoje, ele ostenta quase 30 milhões de fãs na rede em questão.