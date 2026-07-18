O protocolo de tempestade adiou neste sábado, 18, os últimos treinos de Espanha e de Argentina antes da final da Copa do Mundo. A expectativa é de que os times possam ir a campo às 12h15 (horário local, uma hora a menos em relação à Brasília).

Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo, 19, a partir das 16 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford. A previsão é de tempo bom para o horário da partida sem que o protocolo de segurança seja ativado.

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O treino da Espanha aconteceria em uma das sedes do Red Bull Academy, às 11 horas local. Quando os jornalistas já se dirigiam para o campo acompanhar os 15 minutos abertos de atividade, funcionários do local e agentes da Fifa mandaram que os jornalistas voltassem para um lugar coberto.

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No treino da Argentina, que começaria meia hora mais tarde em relação ao da Espanha, a situação foi semelhante. Os jornalistas foram impedidos de sair de um lugar coberto bem como os jogadores não foram ao campo do Red Bull Columbia Park.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Klaus Richmond | Jornalista (@klausrichmond)

Luis de la Fuente não deve ter problemas para escalar o que tem de melhor no elenco espanhol. A tendência é que o time comece com: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena; Lamine Yamal e Oyarzabal.

Do lado argentino, a tendência é que Lionel Scaloni repita o time que jogou a semifinal: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul (Giuliano Simeone) e Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez.

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