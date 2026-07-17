A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 16, a equipe de arbitragem que comandará a final da Copa do Mundo de 2026, que ocorre no próximo domingo, 19, às 16h (de Brasília), entre Espanha e Argentina, no MetLife Stadium. O esloveno Slavko Vincic apitará o jogo, auxiliado pelos compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic.

O quarto árbitro será o jordaniano Adham Makhadmeh, enquanto Bastian Dankert o responsável pela arbitragem de vídeo. Ainda há o assistente reserva, o também jordaniano Mohammad Alkalaf

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O escolhido para a final foi o árbitro da estreia da seleção brasileira na competição, no empate por 1 a 1 com Marrocos. Além disso, já apitou a final da temporada 2023/24 da Champions League, vencida pelo Real Madrid.

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A definição de Vincic coloca fim à expectativa de ver o Brasil representado na decisão já que o goiano Wilton Pereira Sampaio figurava como um dos favoritos de bastidores, especialmente após a escalação do americano Ismail Elfath para a semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Sampaio seria o terceiro brasileiro na história a apitar uma final de Copa, juntando-se aos icônicos Arnaldo Cezar Coelho (1982) e Romualdo Arppi Filho (1986).

No entanto, a classificação da Argentina pesou contra as chances do brasileiro. Por pertencer à Conmebol, mesma confederação continental da seleção de Lionel Messi, a entidade optou pela neutralidade de federações e definiu um árbitro da Uefa para conduzir a partida, mantendo o padrão de evitar juízes do mesmo continente de um dos finalistas.

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