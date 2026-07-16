A final entre Espanha e Argentina já entrou para a história da Copa do Mundo. A decisão de 2026 será a primeira a colocar frente a frente uma antiga colonizadora e uma de suas ex-colônias desde a criação do torneio, em 1930.

Em 23 finais disputadas anteriormente, nunca houve um confronto com esse contexto. Ao longo da história da Copa, decisões até reuniram países que travaram guerras ou protagonizaram rivalidades políticas. Porém, nenhuma anteriormente colocou frente a frente um Estado de potência colonial e um território que conquistou sua independência.

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A Argentina integrou o Império Espanhol por cerca de três séculos. A colonização teve início no século XVI. O processo de independência começou em 1810 e foi declarado em 1816.

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Relembre as finais da Copa do Mundo

  • 1930 — Uruguai 4 x 2 Argentina
  • 1934 — Itália 2 x 1 Tchecoslováquia
  • 1938 — Itália 4 x 2 Hungria
  • 1950 — Uruguai 2 x 1 Brasil
  • 1954 — Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria
  • 1958 — Brasil 5 x 2 Suécia
  • 1962 — Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia
  • 1966 — Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental
  • 1970 — Brasil 4 x 1 Itália
  • 1974 — Alemanha Ocidental 2 x 1 Países Baixos
  • 1978 — Argentina 3 x 1 Países Baixos
  • 1982 — Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental
  • 1986 — Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental
  • 1990 — Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina
  • 1994 — Brasil 0 x 0 Itália (Brasil venceu nos pênaltis)
  • 1998 — França 3 x 0 Brasil
  • 2002 — Brasil 2 x 0 Alemanha
  • 2006 — Itália 1 x 1 França (Itália venceu nos pênaltis)
  • 2010 — Espanha 1 x 0 Países Baixos
  • 2014 — Alemanha 1 x 0 Argentina
  • 2018 — França 4 x 2 Croácia
  • 2022 — Argentina 3 x 3 França (Argentina venceu nos pênaltis)
  • 2026 — Espanha x Argentina