Aos 39 anos, Lionel Messi segue imparável. Quebrou uma série de recordes, fez história e pode se tornar bicampeão mundial pela Argentina no próximo domingo, 19, se vencer a Espanha na final. A possibilidade, inclusive, gerou debates comparando sua importância com o tricampeão Pelé. Mas, afinal, quem possui médias melhores no torneio?

Mesmo se tornando o maior artilheiro da história das Copas neste ano, com 21 gols, Messi segue abaixo de Pelé na média. Enquanto o lendário ex-jogador brasileiro possui uma média de 0,86 tentos por jogo (8 em 14 partidas), o camisa 10 argentino mantém uma marca de 0,64 bolas (21 em 33 jogos) na rede por partida.

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Em assistências, Messi também é quem mais deu passes para gol na história das Copas, com 12, mas continua abaixo de Pelé. O tricampeão do mundo pelo Brasil possui uma média de 0,57 assistências por partida, enquanto o argentino detém a marca de 0,36 por jogo.

Médias de Messi e Pelé em Copas do Mundo

Pelé

  • Gols – 0,86 por jogo (12 em 14 partidas)
  • Assistências – 0,57 por jogo (8 em 14 partidas)

Messi

  • Gols – 0,64 por jogo (21 em 33 partidas)
  • Assistências – 0,36 por jogo (12 em 33 partidas)

Copa de 1970 de Pelé x Copa de 2026 de Messi

Em suas versões mais veteranas em Copas, Messi leva vantagem. Em 2026, aos 39 anos, o camisa 10 da Argentina possui uma média de 1,14 gols por jogo e 0,57 assistências por duelo.

Em 1970, aos 29, Pelé ficou abaixo do hermano em média de tentos, com 0,66 por partida, mas acima em passes para gol, com 1 por confronto.

Comparação entre as Copas de Messi, em 2026, e Pelé, em 1970

Comparação entre as Copas de Messi, em 2026, e Pelé, em 1970

Pelé foi campeão mundial pela primeira vez aos 17 anos, marcando seis gols na campanha do título inédito, sendo três na semifinal contra a França e dois na decisão diante da Suécia. No título de 1962, fez um golaço contra o México, mas machucou-se ainda na fase de grupos. Em 1966, marcou mais um gol, contra a Bulgária. Em 1970, consagrou-se no México com quatro gols e outros lances icônicos.

Vice em 2014 e campeão em 2022, Messi vai igualar no próximo domingo, 19, diante da Espanha, o recorde de Cafu, único a até hoje jogar três finais de Copa (1994, 1998 e 2002).

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