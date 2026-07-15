A Argentina eliminou a Inglaterra nesta quarta-feira, 15, na semifinal do Mercedes-Benz Stadium, na Copa do Mundo. Com duas assistências e raça de sobra, Lionel Messi tem o respeito e a admiração de quem ama o futebol. Em uma parodia da fanática torcida “quem não salta não é fã de Messi”.

Os argentinos agora desafiarão os espanhóis, no domingo, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Um dia antes, no sábado, às 18h, os ingleses terão enfrentado os franceses no Hard Rock Stadium, em Miami.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Placar (@revistaplacar)

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Inglaterra e Argentina fizeram um dos jogos mais físicos da história recente das Copas. A briga era por cada palmo de campo e, não raro, os jogadores das duas equipes estavam caídos no gramado. O árbitro americano Ismail Elfath teve trabalho ao longo dos 90 minutos.

Messi, assim como contra Cabo Verde, Egito e Suíça, sabia que uma derrota no mata-mata significaria a volta pra casa e, mais do que isso, a despedida de Copas do Mundo. A disputa pelo terceiro lugar não seria a mesma coisa e ele se recusaria a essa disputa singela para os seus padrões.

O camisa 10 mais uma vez atravessou o tempo, esse adversário mais difícil que Anderson, Rogers, Gordon e Kane, todos batidos numa só jogada no meio-campo. Regente que é, Messi tratou de orquestrar o seu time após o gol de Rogers, aos 9 muitos da etapa final. Driblou outra infinidade de adversários, viu a equipe ter duas chances claras, Pickford segurar uma cabeçada e duas bolas na trave.

Pois foi com uma assistência de Messi, que aos 40 minutos, Enzo Fernández marcou o gol de empate. Aos 46, ainda tinha mais para a seleção argentina. Um cruzamento perfeito de Messi encontra Lautaro Martínez. Virada da Argentina e classificação para a final.

Origem do ‘Quem não é salta é um inglês’

O canto surgiu inicialmente nas manifestações realizadas na Praça de Maio, na capital Buenos Aires, ainda na eclosão da Guerra das Malvinas, em 1982, como lembra o próprio governo argentino em suas páginas oficiais. O conflito no arquipélago do Atlântico ficou marcado pela brutalidade de 649 argentinos mortos, 255 britânicos e três civis.

A conscientização da guerra, em tempos que a informação demorava mais para viajar pelos países, fez as torcidas de futebol saltarem nas arquibancadas. Em pouco tempo, os dois países se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. Naquela partida, Diogo Maradona eliminou os ingleses com o gol La Mano de Dios e o Gol do Século.

O estádio será devolvido pela Fifa ao Atlanta Falcons, time da NFL, já nesta quinta, e seguramente nunca mais verá uma jogador da grandiosidade de Lionel Andreas Messi Cuccittini. Nem NFL nem em esporte algum.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Lionel Messi em Copas do Mundo

Edições: 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)

Título: 1 (2022)

Jogos: 33

Gols: 21 (8 nesta edição)