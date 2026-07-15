A poucos dias de receber a grande final da Copa do Mundo, que ocorrerá no próximo domingo, 19, no MetLife Stadium, Nova York viu acender o sinal de alerta na saúde pública.

Uma escalada nos diagnósticos da chamada Doença dos Legionários – uma grave pneumonia provocada pela bactéria Legionella – preocupa as autoridades locais. Até o momento, o Departamento de Saúde e Higiene Mental de Nova York (NYC Health Department) confirmou 63 casos concentrados principalmente na região do Upper East Side, sendo que 12 pacientes continuam hospitalizados. Não há registro de mortes.

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A rápida escalada levou a prefeitura a vistoriar 183 torres de resfriamento de água, estruturas localizadas nos tetos de grandes edifícios para sistemas de climatização central. Desse total, 76 testaram positivo para a presença do microorganismo.

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Todos os prédios com estruturas contaminadas foram notificados a realizar imediatamente o escoamento, a limpeza e a desinfecção química de seus sistemas de resfriamento.

Segundo informações do jornal New York Post, a presença da bactéria cruzou as fronteiras do Central Park, sendo detectada também em um edifício residencial de alto padrão no Upper West Side, o que obrigou as equipes de vigilância a expandir o raio da investigação epidemiológica.

A Doença dos Legionários não é contagiosa entre humanos. Ela ocorre pela inalação de gotículas microscópicas de água (aerossóis ou névoa) suspensas no ar que estejam carregadas com a bactéria Legionella.

Essas micropartículas costumam ser propagadas na atmosfera justamente por grandes torres de resfriamento industriais, fontes ornamentais ou sistemas complexos de água quente que não passaram pela manutenção adequada.

Os sintomas costumam se manifestar entre 2 e 14 dias após a exposição e são muito parecidos com os de uma pneumonia severa ou gripe forte: febre alta, tosse persistente, dificuldade para respirar, dores musculares e fadiga extrema.

O risco de complicações é consideravelmente maior para adultos com 50 anos ou mais, fumantes, pessoas com doenças crônicas ou com o sistema imunológico fragilizado.

A Espanha já garantiu vaga na grande decisão do torneio e aguarda o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira, 15, a partir das 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A disputa do terceiro lugar será em Miami.

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