A semifinal entre Inglaterra e Argentina começou ainda nos bastidores. A partida acontece nesta quarta-feira, 15, a partir das 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos EUA, e foi precedida de um pedido inusitado da AFA (Associação de Futebol Argentino) para a Fifa durante a Copa do Mundo.

Os dirigentes argentinos recorreram a uma espécie de amuleto da sorte para a partida que vale vaga na grande final. O vencedor pegará a Espanha na decisão, no domingo, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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A Argentina jogará com o seu segundo uniforme, o azul escuro, e não com o tradicional listrado em azul e branco. A Inglaterra estará com o uniforme branco.

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Thomas Tuchel e Lionel Scaloni reagiram de formas distintas ao serem questionados. Curiosamente, o alemã que dirige o English Team riu da superstição argentina e demonstrou que não estava lá muito a par da situação.

“Que cor vamos usar? É branco? É a camiseta da sorte da Argentina? Eu faria o mesmo se fosse supersticioso. Não tenho nenhuma superstição. Não sabia que eles iriam jogar assim. Temos as nossas rotinas de sempre, que nos mantém com os pés no chão. Temos nosso artigos da sorte que sempre levamos e isso é muito comum em esportes de alto nível”, brincou Tuchel.

Do outro lado, Scaloni se mostrou mais na defensiva:

“Em primeiro lugar, quero dizer que não pedi para jogar de azul. Não sei quem foi. É uma tradição, não sei. Se não fosse, não teria problema. Se para Thomas [Tuchel] está bem, sem problemas”, resumiu Scaloni.

A camisa azul é inicialmente lembrada pela vitória da Argentina sobre a Inglaterra no contexto da Guerra das Malvinas, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. Foi nessa partida em que Diego Maradona marcou o gol La Mano de Dios e depois o Gol do Século.

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Inglaterra x Argentina em Copas

Chile 1962 , fase de grupos: Inglaterra 3 x 1 Argentina

, fase de grupos: Inglaterra 3 x 1 Argentina Inglaterra 1966 , quartas de final: Inglaterra 1 x 0 Argentina

, quartas de final: Inglaterra 1 x 0 Argentina México 1986 , quartas de final: Argentina 2 x 1 Inglaterra

, quartas de final: Argentina 2 x 1 Inglaterra França 1998 , oitavas de final: Argentina 2 x 2 Inglaterra, vitória argentina nos pênaltis por 4 a 3

, oitavas de final: Argentina 2 x 2 Inglaterra, vitória argentina nos pênaltis por 4 a 3 Japão e Coreia do Sul 2002, fase de grupos: Inglaterra 1 x 0 Argentina