Conseguir uma entrevista com um grande jogador em uma Copa é tarefa para poucos. Manu Gutiérrez, de 30 anos, pode celebrar esse feito em dose dupla. O jornalista venezuelano já parou Jude Bellingham e Lionel Messi para entrevistas neste Mundial. Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira, 15, no Mercedes-Benz, em Atlanta, nos EUA, por uma vaga na final.

PLACAR conversou com Manu no centro de treinamento do Atlanta United, onde, na véspera, a seleção argentina se preparava para enfrentar a inglesa. Pacientemente, o jornalista respondeu a todas as perguntas e distribuiu sorrisos e simpatia mesmo ao falar de sua condição. Vivenciar uma Copa do Mundo é a o troféu da vida para o profissional.

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Manu conta que ele e a mãe quase morreram no parto. O bebê perdeu muito sangue teve paralisia cerebral, que afetou a parte motora do seu corpo e o impede de caminhar. Jesus Gutiérrez, pai de Manu, é quem o auxilia a conduzir a cadeira de rodas e também vira cinegrafista nas entrevistas com os jogadores.

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“O microfone me deu esperança, já que meu sonho era poder ser jogador de futebol, praticar o esporte e, obviamente, percebi cedo que não conseguiria. Encontrei no microfone uma alternativa para me aproximar desses campos com os quais sempre sonhei”, disse Manu.

O jornalista conta que estará dividido já que os craques de Inglaterra e Argentina o trataram muito bem mesmo quando não são obrigados a parar para conceder entrevistas aos jornalistas do mundo todo. Segundo a Fifa, são mais de 15 mil profissionais de imprensa credenciados para cobrir o torneio no Canadá, México e EUA.

“Acabei desenvolvendo um carinho especial com o Messi e também porque sou sul-americano”, disse Manu, que se formou em jornalismo em 2021 e fundou o seu próprio veículo de comunicação: o canal MVP Sports.

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