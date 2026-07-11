No encontro entre os velhos amigos dos tempos de Borussia Dortmund, Jude Bellingham atacou de artilheiro e levou a melhor sobre Erling Haaland. A Inglaterra eliminou a Noruega por 2 a 1, na prorrogação, com dois gols do meio-campista do Real Madrid e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 11.
Com os dois gols marcados, Bellingham chegou a seis tentos na competição, atualmente em quarto na artilharia geral. Kylian Mbappé, da França, e Lionel Messi, da Argentina, lideram com 8 gols, seguidos pelo agora eliminado Haaland. Bellingham e seu compatriota Harry Kane têm seis.
Copa do Mundo 2026 Artilharia Kylian Mbappé França Lionel Messi Argentina Erling Haaland Noruega Harry Kane Inglaterra Jude Bellingham Inglaterra Ousmane Dembélé França Ismaila Sarr Senegal Julián Quiñones México Mikel Oyarzabal Espanha Vinícius Júnior Brasil
Copa do Mundo 2026
Artilharia
Kylian Mbappé
França
Lionel Messi
Argentina
Erling Haaland
Noruega
Harry Kane
Inglaterra
Jude Bellingham
Inglaterra
Ousmane Dembélé
França
Ismaila Sarr
Senegal
Julián Quiñones
México
Mikel Oyarzabal
Espanha
Vinícius Júnior
Brasil
Herói também na classificação diante do México, com dois gols no mítico Estádio Azteca, Bellingham ainda tem uma assistência na competição, o que lhe deixa com 7 participações diretas em gol. Mbappé, com 11 (8 gols e 3 assistências), é o líder nesta estatística.
Atualmente, dentre as estrelas que seguem vivas no torneio, os principais candidatos a craque da Copa são Mbappé, Dembelé e Olise (França), Messi (Argentina), Kane e Bellingham (Inglaterra) e Lamine Yamal e Rodri (Espanha).
Com apenas 23 anos, Bellingham já está em sua segunda Copa do Mundo e também obteve destaque na estreia há quatro anos, no Catar. Na ocasião, aos 19 anos, somou um gol e uma assistência e foi titular nos cinco jogos da equipe que caiu nas quartas de final diante da França.