No encontro entre os velhos amigos dos tempos de Borussia Dortmund, Jude Bellingham atacou de artilheiro e levou a melhor sobre Erling Haaland. A Inglaterra eliminou a Noruega por 2 a 1, na prorrogação, com dois gols do meio-campista do Real Madrid e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 11.

Com os dois gols marcados, Bellingham chegou a seis tentos na competição, atualmente em quarto na artilharia geral. Kylian Mbappé, da França, e Lionel Messi, da Argentina, lideram com 8 gols, seguidos pelo agora eliminado Haaland. Bellingham e seu compatriota Harry Kane têm seis.

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Copa do Mundo 2026

Artilharia

  1. 01

    Kylian Mbappé

    França

    8
  2. 02

    Lionel Messi

    Argentina

    8
  3. 03

    Erling Haaland

    Noruega

    7
  4. 04

    Harry Kane

    Inglaterra

    6
  5. 05

    Jude Bellingham

    Inglaterra

    6
  6. 06

    Ousmane Dembélé

    França

    5
  7. 07

    Ismaila Sarr

    Senegal

    4
  8. 08

    Julián Quiñones

    México

    4
  9. 09

    Mikel Oyarzabal

    Espanha

    4
  10. 10

    Vinícius Júnior

    Brasil

    4

Herói também na classificação diante do México, com dois gols no mítico Estádio Azteca, Bellingham ainda tem uma assistência na competição, o que lhe deixa com 7 participações diretas em gol. Mbappé, com 11 (8 gols e 3 assistências), é o líder nesta estatística.

Atualmente, dentre as estrelas que seguem vivas no torneio, os principais candidatos a craque da Copa são Mbappé, Dembelé e Olise (França), Messi (Argentina), Kane e Bellingham (Inglaterra) e Lamine Yamal e Rodri (Espanha).

Com apenas 23 anos, Bellingham já está em sua segunda Copa do Mundo e também obteve destaque na estreia há quatro anos, no Catar. Na ocasião, aos 19 anos, somou um gol e uma assistência e foi titular nos cinco jogos da equipe que caiu nas quartas de final diante da França.

Jude Bellingham marcou duas vezes pela Inglaterra diante da Noruega no Hard Rock en Miami (EFE/ Octavio Guzmán)

Jude Bellingham marcou duas vezes pela Inglaterra diante da Noruega no Hard Rock en Miami (EFE/ Octavio Guzmán)

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