O Real Madrid é a equipe com maior número de jogadores escolhidos como Fifa World Cup 2026 Player of the Match — os melhores jogadores das partidas — na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Até o momento, a equipe merengue soma oito jogadores no ranking em questão, o dobro do segundo colocado Liverpool.
Vini Jr., um dos favoritos à próxima Bola de Ouro, está no topo da lista, com três troféus, conquistados no empate em 1 a 1 contra Marrocos e nas vitórias por 3 a 0 sobre o Haiti e a Escócia.
Na sequência, aparecem Jude Belligham, com duas conquistas, Kylian Mbappé, Federico Valverde e Arda Güler, cada um deles com uma.
O top 3 dos clubes, ainda conta com Bayern de Munich, com três jogadores, e PSG, também com três atletas.
Clubes com mais Fifa World Cup 2026 Player of the Match
- 1. Real Madrid — 8
Vini Jr. — 3 (Brasil 1×1 Marrocos, Brasil 3×0 Haiti, Escócia 0x3 Brasil);
Jude Bellingham — 2 (Inglaterra 0 x 0 Gana, Panamá 0 x 2 Inglaterra);
Kyliam Mbappé — 1 (França 3 x 0 Iraque);
Federico Valverde — 1 (Uruguai 1×1 Arábia Saudita);
Arda Güler — 1 (Turquia 3×2 EUA)
- 2. Liverpool — 4
Alexander Isak — 1 (Suécia 5×1 Tunísia);
Virgil van Dijk — 1 (Holanda 2×2 Japão);
Cody Gakpo — 1 (Holanda 5×1 Suécia);
Mohamed Salah (contrato até 1º de julho) — 1 (Nova Zelândia 1×3 Egito);
- 3. Bayern de Munich — 3
Harry Kane — 1 (Inglaterra 4×2 Croácia);
Michael Olise — 1 (França 3×1 Iraque)
Luis Díaz — 1 (Uzbequistão 1×3 Colômbia)
- 3. Paris Saint-Germain — 3
Ousmane Dembélé — 1 (Noruega 1×4 França)
Achraf Hakimi — 1 (Marrocos 4×2 Haiti)
João Neves — 1 (Portugal 1×1 RD Congo)