A torcida inglesa canta a mesma música desde o solitário título em 1966. “O futebol está voltando para casa” bradam os mais fanáticos e, talvez, a Copa do Mundo esteja mais próxima do que eles mesmo pensam. A equipe se classificou na primeira colocação do Grupo L, com uma vitória sobre o Panamá, neste sábado, 27, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O time de Jude Bellingham e Harry Kane, para citar apenas os marcadores de gols, enfrentará o 3º colocado, que sairá das chaves EHIJK. A partida acontecerá na quarta, 1º, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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Do troféu em casa para cá, foram dois quarto lugares como melhores colocações: em 1990 e em 2018. As razões para acreditar em outro grande resultado está no equilíbrio entre a defesa e o ataque. O treinador alemão Thomas Tuchel conseguiu uma zaga firme e nomes chamativos na frente.

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O goleiro Pickford já teve temporadas melhores, mas ainda tem a confiança no time dos três leões. Marc Guehi e Ezri Konsa formam uma boa zaga, apoiada por Elliot Anderson, esses os disponíveis para a última partida da fase de grupos. Declan Rice foi poupado por cartões amarelos.

Do meio para frente, os nomes são mais exuberantes. Bukayo Sala, Jude Bellingham e Marcus Rashford não se cansam de criar jogadas por todos os lados. Noni Madueke ainda vem do banco de reservas com muita energia. E esses todos ajudam e municiam Kane para conseguir os gols.

Recaí sobre o centroavante, que por vezes atua como um autêntico camisa 10, a obrigação de fazer gols. O atacante marcou duas vezes contra Gana, mas passou em branco diante da Croácia. Agora, contra o Panamá, voltou à rede e mostrou que a Inglaterra pode sonhar mais alto.

O canto da torcida, como vários ao redor do mundo, claro, pode ser exagerado. A Inglaterra carrega esse título de inventora do futebol mesmo sem ter honrado nos últimos anos. Das 80.663 vozes no estádio, a metade vermelha concordava com a música. Os jogadores apoiaram e passaram alguns minutos após o jogo de frente para os seus apoiadores.

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