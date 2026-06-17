Harry Kane já é um dos maiores artilheiros da Inglaterra na história da Copa do Mundo. O atacante marcou duas vezes no empate parcial entre a seleção inglesa e a Croácia, nesta quarta-feira, 17, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas.
Dessa forma, o jogador do Bayern de Munique saltou de oito para 10 gols na história dos mundiais, igualando o ex-atacante Gary Liniker, que construiu a marca com tentos em 1986 e 1990. Kane, por sua vez, foi às redes em 2018, 2022 e, agora, em 2026. Ambos fizeram 12 partidas.
Vivendo grande fase, o atual astro inglês alcançou 69 gols nesta temporada. Até o momento, foram 61 bolas na rede pelo Bayern e oito pelo English Team.
Maiores artilheiros ingleses na Copa do Mundo
- Harry Kane e Gary Liniker – 10 gols em 12 jogos
- Geoff Hurst – 5 gols em 6 jogos
- Michael Owen – 4 gols em 12 jogos
- Bobby Charlton – 4 gols em 14 jogos
- Nat Lofthouse – 3 gols em 2 jogos
Maiores artilheiros da Copa do Mundo
- Miroslav Klose – 16 gols em 24 jogos
- Lionel Messi – 16 gols em 27 jogos
- Ronaldo – 15 gols em 19 jogos
- Gerd Muller – 14 gols em 13 jogos
- Kylian Mbappé – 14 gols em 15 jogos