Harry Kane já é um dos maiores artilheiros da Inglaterra na história da Copa do Mundo. O atacante marcou duas vezes no empate parcial entre a seleção inglesa e a Croácia, nesta quarta-feira, 17, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas.

Dessa forma, o jogador do Bayern de Munique saltou de oito para 10 gols na história dos mundiais, igualando o ex-atacante Gary Liniker, que construiu a marca com tentos em 1986 e 1990. Kane, por sua vez, foi às redes em 2018, 2022 e, agora, em 2026. Ambos fizeram 12 partidas.

Vivendo grande fase, o atual astro inglês alcançou 69 gols nesta temporada. Até o momento, foram 61 bolas na rede pelo Bayern e oito pelo English Team.

Maiores artilheiros ingleses na Copa do Mundo

Harry Kane e Gary Liniker – 10 gols em 12 jogos Geoff Hurst – 5 gols em 6 jogos Michael Owen – 4 gols em 12 jogos Bobby Charlton – 4 gols em 14 jogos Nat Lofthouse – 3 gols em 2 jogos

Maiores artilheiros da Copa do Mundo