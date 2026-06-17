A Inglaterra estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória movimentada e cheia de emoção. Na tarde desta quarta-feira (17), sob o forte calor de Arlington, nos Estados Unidos, o English Team derrotou a Croácia por 4 a 2 no AT&T Stadium.

Liderados por uma atuação de gala de Harry Kane, que igualou recorde de Garry Lineker na seleção, os ingleses superaram um primeiro tempo de altos e baixos para dominar completamente a etapa final, garantindo os primeiros três pontos no Grupo L.

Trocação franca e falhas defensivas

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e por ataques que superaram as defesas. A Inglaterra abriu o placar aos 12 minutos com Harry Kane, cobrando pênalti que precisou ser repetido após intervenção do VAR. A Croácia não se intimidou e buscou o empate aos 36 com um belo chute cruzado do jovem Baturina.

A alegria croata durou pouco, pois uma falha de marcação em escanteio permitiu que Kane, livre na marca do pênalti, fizesse o segundo de cabeça. Contudo, nos acréscimos, Musa aproveitou ajeitada de Perisic para deixar tudo igual novamente antes do intervalo.

Amasso inglês e os milagres de Livakovic

A história do jogo mudou drasticamente logo no primeiro minuto da etapa final. Jude Bellingham invadiu a área em velocidade e bateu cruzado para recolocar os ingleses em vantagem. A partir daí, viu-se um verdadeiro bombardeio branco.

A Inglaterra sufocou a saída de bola e criou chances em profusão. O placar só não se transformou em uma goleada histórica graças a Dominik Livakovic. O goleiro croata enfileirou defesas espetaculares, parando finalizações à queima-roupa de O’Reilly, Gordon, Kane e Madueke em um intervalo de apenas dez minutos.

Substituições letais e o brilho do capitão

Percebendo o desgaste, o técnico Thomas Tuchel renovou o fôlego do ataque inglês, e a estratégia surtiu efeito. Aos 40 minutos, em rápido contra-ataque, Saka serviu Marcus Rashford, que cortou a marcação e bateu no cantinho para selar a vitória por 4 a 2.

Nos acréscimos, ainda houve tempo para Harry Kane coroar sua atuação perfeita: o camisa 9 salvou um gol certo da Croácia em cima da linha. Com o resultado, a Inglaterra assume a liderança do Grupo L e se prepara para enfrentar Gana, enquanto a Croácia buscará a reabilitação contra o Panamá na próxima rodada.