A Fifa emitiu um comunicado nesta sexta-feira, 31, rebatendo críticas sobre o FIFA Forward Enterprise (FFE), projeto que concentraria as operações comerciais e a organização de suas principais competições. A entidade afirmou que não “está vendendo o futebol”.

O projeto prevê a criação de uma subsidiária para administrar ativos comerciais da Fifa, como a Copa do Mundo, a Copa do Mundo de Clubes e outras competições da entidade. O plano inclui a venda de uma participação minoritária da nova empresa para investidores privados.

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A ideia sofreu grandes críticas, principalmente de outras entidades. Na última quinta, a Uefa anunciou que vai fazer um boicote ao projeto, com suas 55 federações-membro se negando a disputar competições como a Copa do Mundo Feminina 2027. A Concacaf e a AFC, da América do Norte e Ásia, respectivamente, também apoiaram os europeus.

Segundo a Fifa, houve “informações incorretas divulgadas pela impresa”, o que teria atrapalhado a comunicação interna da entidade. A expectativa da entidade é vender uma participação minoritária da nova empresa, levantando cerca de US$ 4,2 bilhões. A avaliação apresentada pela Fifa estima a FFE em aproximadamente US$ 20 bilhões.

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Confira o comunicado completo da Fifa

A FIFA reconhece e respeita as manifestações públicas de preocupação e as opiniões apresentadas
A FIFA reafirma seu compromisso com um processo de consulta aberto e democrático
Informações incorretas divulgadas pela imprensa prejudicaram o processo de consulta planejado

Recebemos o retorno das respectivas confederações em relação à proposta de criação da FIFA Forward Enterprise (FFE) e gostaríamos de abordar as questões que surgiram desde as primeiras reportagens publicadas na terça-feira.

Respeitamos as preocupações e opiniões expressas publicamente e reafirmamos nosso compromisso com um processo de consulta aberto e democrático.

O processo de consulta que havíamos planejado foi prejudicado por informações incorretas divulgadas pela imprensa. Daremos continuidade a esse processo para garantir que cada Associação Membro (MA) tenha a oportunidade de votar com base em fatos.

A FFE foi proposta exclusivamente para assegurar que todas as Associações Membro da FIFA tenham a oportunidade de participar de forma significativa da exploração comercial do futebol em seus respectivos países, sem que isso comprometa o espírito do esporte, a governança da FIFA ou do próprio futebol.

Ninguém está vendendo o futebol. Isso jamais seria considerado pela FIFA.

Todos têm o direito de manifestar oposição e solicitar esclarecimentos adicionais, mas nenhuma entidade isoladamente pode afirmar que representa todas as 211 Associações Membro ao redor do mundo. Cada Associação Membro deve ter a oportunidade de analisar a proposta e participar das decisões sobre seu próprio futuro. Esses são os princípios democráticos da FIFA.

De acordo com a proposta:

  • A FFE transferiria as atividades comerciais e operacionais relacionadas à organização de eventos da FIFA para uma empresa subsidiária, que permaneceria sob propriedade e controle permanentes da FIFA.
  • O valor comercial gerado seria compartilhado entre todas as 211 Associações Membro, permitindo que cada uma realizasse investimentos significativos no desenvolvimento do futebol em seu país.
  • Pela proposta, cada Associação Membro receberia US$ 20 milhões em recursos do programa FIFA Forward Development ao longo dos próximos quatro anos (2027–2030), independentemente de seu posicionamento individual em relação à proposta.
  • Esse aumento de financiamento viria das receitas adicionais geradas pela FFE por meio de uma gestão mais eficiente das operações comerciais da FIFA, em benefício de todas as Associações Membro.
  • O programa FIFA Fast Forward prevê um aporte único adicional de US$ 20 milhões para cada Associação Membro. A participação seria totalmente voluntária para todas as associações caso a proposta da FFE seja aprovada, e esse financiamento seria obtido por meio de investimento externo, sem ceder o controle da FIFA nem alterar, de qualquer forma, sua estrutura de governança.
  • Sem o apoio da maioria das Associações Membro, as atividades comerciais da FIFA permanecerão inalteradas. A FFE não será criada.

Esses elementos representam o ponto de partida do processo de consulta e estão abertos à discussão ao longo desse processo. Isso inclui a possibilidade de aprovação, rejeição ou alteração, tanto do conjunto da proposta quanto de seus itens individualmente.

Esses princípios sustentam a proposta da FFE: um nível sem precedentes de financiamento para o desenvolvimento do futebol, uma participação verdadeiramente global nas oportunidades comerciais do esporte e plena autonomia de decisão, por meio de um processo democrático, para todas as Associações Membro.