A FIFA reconhece e respeita as manifestações públicas de preocupação e as opiniões apresentadas

A FIFA reafirma seu compromisso com um processo de consulta aberto e democrático

Informações incorretas divulgadas pela imprensa prejudicaram o processo de consulta planejado

Recebemos o retorno das respectivas confederações em relação à proposta de criação da FIFA Forward Enterprise (FFE) e gostaríamos de abordar as questões que surgiram desde as primeiras reportagens publicadas na terça-feira.

Respeitamos as preocupações e opiniões expressas publicamente e reafirmamos nosso compromisso com um processo de consulta aberto e democrático.

O processo de consulta que havíamos planejado foi prejudicado por informações incorretas divulgadas pela imprensa. Daremos continuidade a esse processo para garantir que cada Associação Membro (MA) tenha a oportunidade de votar com base em fatos.

A FFE foi proposta exclusivamente para assegurar que todas as Associações Membro da FIFA tenham a oportunidade de participar de forma significativa da exploração comercial do futebol em seus respectivos países, sem que isso comprometa o espírito do esporte, a governança da FIFA ou do próprio futebol.

Ninguém está vendendo o futebol. Isso jamais seria considerado pela FIFA.

Todos têm o direito de manifestar oposição e solicitar esclarecimentos adicionais, mas nenhuma entidade isoladamente pode afirmar que representa todas as 211 Associações Membro ao redor do mundo. Cada Associação Membro deve ter a oportunidade de analisar a proposta e participar das decisões sobre seu próprio futuro. Esses são os princípios democráticos da FIFA.

De acordo com a proposta:

A FFE transferiria as atividades comerciais e operacionais relacionadas à organização de eventos da FIFA para uma empresa subsidiária, que permaneceria sob propriedade e controle permanentes da FIFA.

O valor comercial gerado seria compartilhado entre todas as 211 Associações Membro, permitindo que cada uma realizasse investimentos significativos no desenvolvimento do futebol em seu país.

Pela proposta, cada Associação Membro receberia US$ 20 milhões em recursos do programa FIFA Forward Development ao longo dos próximos quatro anos (2027–2030), independentemente de seu posicionamento individual em relação à proposta.

Esse aumento de financiamento viria das receitas adicionais geradas pela FFE por meio de uma gestão mais eficiente das operações comerciais da FIFA, em benefício de todas as Associações Membro.

O programa FIFA Fast Forward prevê um aporte único adicional de US$ 20 milhões para cada Associação Membro. A participação seria totalmente voluntária para todas as associações caso a proposta da FFE seja aprovada, e esse financiamento seria obtido por meio de investimento externo, sem ceder o controle da FIFA nem alterar, de qualquer forma, sua estrutura de governança.

Sem o apoio da maioria das Associações Membro, as atividades comerciais da FIFA permanecerão inalteradas. A FFE não será criada.

Esses elementos representam o ponto de partida do processo de consulta e estão abertos à discussão ao longo desse processo. Isso inclui a possibilidade de aprovação, rejeição ou alteração, tanto do conjunto da proposta quanto de seus itens individualmente.

Esses princípios sustentam a proposta da FFE: um nível sem precedentes de financiamento para o desenvolvimento do futebol, uma participação verdadeiramente global nas oportunidades comerciais do esporte e plena autonomia de decisão, por meio de um processo democrático, para todas as Associações Membro.