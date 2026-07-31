A Conmebol também se mostrou preocupada com a proposta da Fifa de criar uma empresa para vender ações a investidores. A entidade sul-americana seguiu o caminho da Uefa e anunciou nesta sexta-feira, 31, uma reunião para discutir a ideia que afetaria a Copa do Mundo.

Na última quinta, a Uefa convocou uma reunião emergencial e anunciou o boicote às competições da Fifa. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que “não está vendendo o futebol” com a criação da FFE (Fifa Forward Enterprise).

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“A Conmebol iniciou um processo de consultas com suas Associações Membro e convocou uma reunião de seu Conselho com o único propósito de analisar e avaliar a proposta com a responsabilidade e o rigor que o tema exige”, diz o comunicado da Conmebol.

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A proposta da Fifa, divulgada na última terça, envolve criar uma empresa privada, que opere a comercialização e organização de todas as competições da entidade. Gianni Infantino chegou a afirmar que a venda de ações aumentaria o repasse para cada federação filiada, de 8 milhões para 20 milhões de dólares, com arrecadação total de US$ 4,2 bilhões (R$ 21,5 bilhões).

Leia a nota completa da Conmebol

Desde que tomou conhecimento da proposta apresentada pela FIFA em relação ao projeto FFE, e em conformidade com seus procedimentos institucionais, a CONMEBOL iniciou um processo de consultas com suas Associações Membro e convocou uma reunião de seu Conselho com o único propósito de analisar e avaliar a proposta com a responsabilidade e o rigor que o tema exige.

Com esse objetivo, a CONMEBOL solicitou à FIFA informações adicionais e esclarecimentos sobre diversos aspectos relacionados ao alcance, à estrutura, à governança e aos possíveis impactos do projeto FFE.

A CONMEBOL continuará atuando com prudência, responsabilidade e espírito de cooperação, contribuindo para o fortalecimento do futebol mundial exclusivamente por meio dos canais institucionais e em conformidade com os princípios da boa governança.

A CONMEBOL faz um chamado à união de toda a família do futebol e conclama a que o futebol seja sempre colocado acima de qualquer outro interesse.

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