Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quer Gianni Infantino, presidente da Fifa, como o novo secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o New York Post, o presidente norte-americano quer que Infantino concorra ao cargo por ser “respeitado em todo o mundo”.

O mandato do português António Guterres, atual secretário geral, termina em dezembro. Para Trump, o presidente da Fifa tem prestígio internacional, capacidade de articulação e uma habilidade especial para reunir pessoas em torno de objetivos comuns.

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A amizade entre Donald Trump e Gianni Infantino levou a Copa do Mundo de Clubes e de seleções para os Estados Unidos, em eventos em que os dois apareceram sempre juntos, trocando elogios e participando de pódios de troféus. O mandatário da Fifa chegou a premiar o norte-americano com o Prêmio da Paz da Fifa, em dezembro do ano passado.

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Segundo informações do jornal, mesmo que Infantino dispute a reeleição na Fifa, ele enxergaria espaço para uma candidatura competitiva na ONU. Enviado especial de Trump, Paolo Zampolli defendeu a indicação:

“Na ONU são 193 Estados-membros. Na Fifa, são mais de 200 associações. O histórico de Gianni (Infantino) mostra que ele sabe administrar“, afirmou Zampolli ao New York Post.

Para assumir o cargo nas Nações Unidas, o escolhido precisa ser recomendado pelo Conselho de Segurança da entidade, formado por 15 países, e, posteriormente, ser aprovado pela Assembleia Geral. Caso eleito, Infantino teria uma redução salarial de 6 milhões de dólares (R$30 milhões) por ano, para 418 mil dólares.

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