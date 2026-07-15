O presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi denunciado ao Comite Olímpico Internacional (COI) por conta do Caso Balogun. A queixa foi feita pela Fair Square, ONG de direitos humanos, e alega que o dirigente descumpriu normas do COI relacionadas à neutralidade política.

“A FairSquare apresentou hoje uma queixa contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao Comitê Olímpico Internacional (COI). A queixa alega que Infantino violou repetidamente as regras do COI sobre neutralidade política ao oferecer seu apoio político ao presidente dos EUA, Donald Trump”, escreveu a ONG em nota.

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Além de estar à frente da Fifa, Infantino também foi eleito ao COI em janeiro de 2020. A ONG relembra que, ao assumir o cargo, o dirigente se comprometeu em “respeitar a Carta Olímpica” e “cumprir integralmente o Código de Ética do COI”. O descumprimento disso, porém, pode resultar em expulsão da entidade, segundo a nota.

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De acordo com a ONG, Infantino violou cinco regras do COI sobre neutralidade política, além de supostos princípios da Fifa sobre o mesmo tema. A reclamação relembrou de diferentes situações em que o dirigente rompeu com as normas, como mensagens de apoio a Donald Trump, declarações sobre sua relação com o presidente dos EUA e o Caso Balogun.

Caso Balogun

A situação teve início na vitória dos EUA por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, válida pela fase de 16 avos de final da Copa. Na ocasião, Balogun foi expulso após revisão do VAR devido a uma falta no zagueiro Muharemovic.

Dias após o episódio, Trump entrou em contato com Infantino para solicitar a revisão da expulsão. A ação gerou um debate sobre a independência da entidade, conforme relembra o ge. Com isso, Balogun, que deveria cumprir suspensão automática contra a Bélgica, teve sua punição retirada e atuou no duelo.

Apesar disso, os Estados Unidos perderam por 4 a 1 para a Bélgica e deram adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final. A repercussão do caso, porém, seguiu em alta e gerou debates sobre a situação e a eliminação dos anfitriões do torneio.

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