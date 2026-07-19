Enquanto Espanha e Argentina decidem o título da Copa do Mundo de 2026, Donald Trump recebeu a taça do torneio pelas mão de Ronaldo, no camarote dividido entre eles e demais celebridades, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
O gesto chamou a atenção, uma vez que há restrições pela Fifa sobre quem está autorizado a tocar no troféu. No entanto, o presidente dos EUA atende aos requisitos, que determina que campeões mundiais, estadistas e o presidente da entidade máxima do futebol podem tocar na taça em questão sem o uso de luvas.
O protocolo, no entanto, foi quebrado em 2022, quando o turco chef Nusret Gökçe, mundialmente conhecido como Salt Bae, invadiu o gramado e segurou o troféu com as mãos nuas, durante a comemoração do título argentino. À época, a Fifa chegou a abrir investigação sobre o caso.
Cerimônia de premiação
A presença de Trump na final deste Mundial vai além de mero espectador. Assim como na final da Copa do Mundo de Clubes de 2025, ele entregará a taça ao capitão campeão da decisão.
No ano, passado, inclusive, Trump viralizou ao não deixar o palco durante a comemoração dos vencedores.