O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 17, durante um evento na Trump Tower, que o técnico alemão Thomas Tuchel cometeu “um grande erro” nas movimentações táticas da seleção da Inglaterra na derrota por 2 a 1 de virada para a Argentina, que custou aos europeus a eliminação na semifinal da Copa do Mundo.

Segundo Trump, o papel mais defensivo do atacante Harry Kane no segundo tempo da partida foi decisivo para o revés.

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“Vocês têm um grande jogador na Inglaterra com quem joguei golfe. Vocês sabem disso, certo? É o Harry [Kane], que tem sido fantástico. Acho que eles talvez tenham cometido um erro quando o colocaram como jogador de defesa. O que eu entendo de futebol? Simples: vejo que pegaram o seu melhor jogador e o colocaram na defesa, e então, de alguma forma isso atrapalhou. Temos que ser um pouco ofensivos, certo? Mas não vou criticar, veja, o que eu entendo de treinamentos e táticas? Mas aquilo foi um pouco incomum”, disse o político.

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A Inglaterra vencia a partida por 1 a 0, graças a um gol marcado por Anthony Gordon aos dez minutos do segundo tempo, mas permitiu a reação da albiceleste. Tuchel recuou a equipe, optando por formar uma linha com cinco defensores.

A Argentina marcou no fim, com Enzo Fernández, e virou já nos acréscimos, em um gol de cabeça de Lautaro Martínes. Em ambos os gols, foi decisiva a participação do atacante Lionel Messi, autor de duas assistências.

A relação entre Tuchel e os jogadores ingleses já esteve exposta publicamente quando o treinador o meia Jude Bellingham divergiram sobre a atuação da equipe na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, pelas quartas de final. Posterirmente, Kane tentou apaziguar a discussão.

Na maior Copa do Mundo da história, mais de 102 partidas foram realizadas, restando apenas duas: a disputa do terceiro lugar, entre França e Inglaterra, em Miami, e a final da competição, que ocorre entre espanhóis e argentinos, em Nova Jersey.

O primeiro jogo será neste sábado, 18, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, enquanto o segundo no domingo, 19, no mesmo horário, no MetLife Stadium.

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