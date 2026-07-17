Uma densa fumaça proveniente do Canadá fechou todo o céu de Nova York e Nova Jersey nesta quinta-feira, 16. O estranho fenômeno registrado às vésperas da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha, que ocorrerá no domingo, 19, no MetLife Stadium, em East Rutherford, distrito de Nova Jersey, é justificado pelow incêndios florestais que estão devastando diversas áreas do território canadense e, consequentemente, afetando a qualidade do ar.

A fumaça concentrada inicialmente em Ontário, Manitoba e Saskatchewan já rompeu a fronteira, chegando ao Nordeste dos Estados Unidos, principalmente aos estados de Minnesota, Wisconsin, Michigan e Illinois, além de Nova York.

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Meteorologistas americanos classificam a qualidade do ar com níveis considerados “perigosos à saúde” devido às finas partículas, comparadas por especialistas ao impacto de fumar um cigarro.

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As autoridades, por sua vez, emitiram um alerta estão aconselhando os moradores a passarem o mínimo de tempo possível ao ar livre, reduzindo atividades físicas intensas. PLACAR flagrou dezenas de pessoas em Manhattan, centro nervoso de Nova York, circulando com máscaras de proteção.

A onda de incêndios ocorre principalmente pelas fortes ondas de calor. De acordo com estatísticas oficiais mais recentes, os incêndios no Canadá já devastaram 1,9 milhão de hectares neste ano, número que ainda é menor do que o registrado em 2025.

A fumaça pode persistir no fim de semana, o que afetaria diretamente os últimos treinamentos das equipes em Nova Jersey, assim como a decisão da competição.

O problema fez com que a rodada da MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos, fosse modificada. Com isso, a partida entre Chicago Fire e Vancouver Whitecaps, em Chicago, marcada para esta quinta-feira, acabou reagendada para o dia 6 de outubro. O confronto marcaria a estreia do atacante polonês Robert Lewandowski, contratado após o fim de seu vínculo com o Barcelona.

O mau tempo também afetou a Argentina, uma das finalistas do Mundial. A delegação do time sul-americano teve seu voo cancelado devido a uma tempestade e permaneceu em Atlanta – onde venceu a Inglaterra por 2 a 1 -, aguardando autorização para decolar.

A IQAir, empresa suíça de tecnologia em qualidade do ar, classificou Toronto como a cidade com a pior qualidade do ar do mundo. Nova York ocupa a quita colocação.

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